18 Eylül Pazar günü, hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağı merak ediliyor. İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşıldı. Anadolu Yakası'nda ve Avrupa Yakası'nda arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak. İşte, AYEDAŞ - BEDAŞ sorgulama ekranı...