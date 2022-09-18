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18 Eylül 2022 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: AYEDAŞ - BEDAŞ açıkladı

AYEDAŞ - BEDAŞ; İstanbul'un her iki yakası için elektrik kesintileri yaşanacağını açıkladı. Kimi ilçelerde bakım çalışmaları yapılacakken, bazı ilçelerde arıza meydana geldi.

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  • 18 Eylül 2022 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: AYEDAŞ - BEDAŞ açıkladı|İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak?

    18 Eylül Pazar günü, hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağı merak ediliyor. İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşıldı. Anadolu Yakası'nda ve Avrupa Yakası'nda arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak. İşte, AYEDAŞ - BEDAŞ sorgulama ekranı...
  • 18 Eylül 2022 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: AYEDAŞ - BEDAŞ açıkladı|İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak?

    ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

    Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan  açıklamaya göre 18 Eylül Pazar günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.
  • 18 Eylül 2022 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: AYEDAŞ - BEDAŞ açıkladı|İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak?

    18 EYLÜL ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

    Arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle İstanbul'un farklı ilçelerinde farklı saatlerde elektrik kesintisi yaşanacak. Elektriklerin ne zaman geleceği AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın sitesi üzerinden veya ALO 186 hattından öğrenilebilecek.
  • 18 Eylül 2022 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: AYEDAŞ - BEDAŞ açıkladı|İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak?

    İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgileniyor.

    AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

    BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • 18 Eylül 2022 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: AYEDAŞ - BEDAŞ açıkladı|İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak?

    İSTANBUL'DA ELEKTRİKLERİN KESİLECEĞİ İLÇELER

    İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah 29 MAYIS, AZİM, DOSTLAR, HADIMKÖY-İSTANBUL, SADEGÜL, SÖĞÜTÖZÜ, ŞEHİT ŞABAN AYDOĞAN sk bölgelerinde 18/09/2022 13:00:00 - 18/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. 

    İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 162., 167., 171., 220., HOCA AHMET YESEVİ sk / KAZIM KARABEKİR mah 220., 283., 284., 285., 286., 287., HOCA AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 18/09/2022 09:00:00 - 18/09/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
  • 18 Eylül 2022 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: AYEDAŞ - BEDAŞ açıkladı|İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak?

    İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah EMİN EFENDİ, HUZUR, MALTEPE, NUMUNEBAĞI, OĞUZHAN, İBRAHİMAĞA, ŞİRİN sk bölgelerinde 18/09/2022 00:01:00 - 18/09/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. 

    İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ADNAN DİNÇER, AHMET DUYMAZ, ARDIÇ, BAHTINUR, DARI, ERGUVANLI, SEZAİ BÜRGE, SÜLEYMAN ÖCAL, TAŞKÖPRÜ, TOPOROZ MUSTAFA, YELDEĞİRMENİ, ÖĞRETMEN MEHMET CAVİT TALAY, ÖĞRETMEN NEVZAT TEKİN, ÖĞRETMEN İLHAMİ ERDEM, ŞAİR NECMETTİN HALİL ONAN, ŞERAFETTİN ARDA sk bölgelerinde 18/09/2022 09:00:00 - 18/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
  • 18 Eylül 2022 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: AYEDAŞ - BEDAŞ açıkladı|İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak?

    İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah 1. BLOK, 10. BLOK, 107., 11. BLOK, 12. BLOK, 14. BLOK, 17. BLOK, 18. BLOK, 2. BLOK, 20. BLOK, 23. BLOK, 24. BLOK, 3. BLOK, 4. BLOK, 5. BLOK, 6. BLOK, 7. BLOK, 8. BLOK, 9. BLOK, ADA, AFŞAR, ATA, ATAKAN, BÜYÜK COŞKUN, DERİCİLER A BLOK, DERİCİLER B BLOK, DERİCİLER E BLOK, DERİCİLER F BLOK, ERİK, ESNAF, FERUZAY, KALAMAN, KARTOPU, KÜÇÜK COŞKUN, METAL, PINAR, SİTELER, ULUYOL, VİŞNE, YAVUZ, YENİTAŞ, ÖZDEN, ÖZTUNÇ, ÜSTÜN, İLHAN, İNAN, ŞENGÜL, ŞENLİK sk / YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ, CANER, RAMİ KIŞLA, TAŞLIK, ULUYOL sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ CUMA mah MEHMET HULUSİ EFENDİ, ORUÇ, ŞEYH ABDULLAH sk / RAMİ YENİ mah BOŞNAK HIDIRBEY, ENSAR, GÜLAĞA, MAZHARBEY, MUHLİS, NUMAN EFENDİ, RAMİ KIŞLA, SÜLEYMAN ÇELEBİ, YEŞİL ZÜMRÜT sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALDEMİR ÇIKMAZI, BAHÇE, BEGONYA, EVREN, HEDEF, KEHRİBARCI, MERCAN, NECATİBEY, ONUR, RAMİ KIŞLA, SALİHPAŞA, SANAYİ, TUNA, UYSALLAR, YADİGAR ÇIKMAZI, YEŞİL ZÜMRÜT, YONCA, YÜKSEK, ŞEHİT NECMETTİN BAYHATUN, ŞİRİNLER sk bölgelerinde 18/09/2022 00:01:00 - 18/09/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
  • 18 Eylül 2022 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: AYEDAŞ - BEDAŞ açıkladı|İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak?

    İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 2., 20., 22., 23., 24., 25., 27., 28., 29., 3/1., 30., 31., 33., 34., 4., 5., 6., 7., 8., 9., NAMIK KEMAL sk / ÇİFTE HAVUZLAR mah SEBİL sk bölgelerinde 18/09/2022 09:00:00 - 18/09/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1674. sk bölgelerinde 18/09/2022 00:00:00 - 18/09/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
  • 18 Eylül 2022 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: AYEDAŞ - BEDAŞ açıkladı|İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak?

    İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2212., 2214., 2216., 2218., 2224., 2225., 2226., 2227., 2228., 2230., 2257., ADNAN KAHVECİ sk / HÜRRİYET mah TURNA sk bölgelerinde 18/09/2022 09:00:00 - 18/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah CEMAL GÜRSEL sk bölgelerinde 18/09/2022 09:00:00 - 18/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
  • 18 Eylül 2022 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: AYEDAŞ - BEDAŞ açıkladı|İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak?

    İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -GÜZELTEPE mah sk bölgelerinde 18/09/2022 11:30:00 - 18/09/2022 18:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ALPEREN sk bölgelerinde 18/09/2022 11:30:00 - 18/09/2022 18:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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