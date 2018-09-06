SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Defalarca polise gidip şikayetçi olmuştu
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

18 gün önce düğün yaptığı eşini 'Senden daha çok kazanırım' deyince öldürmüş

Denizli'nin Bekilli ilçesinde, 18 gün önce düğün yaptığı 24 yaşındaki eşi Makbule K.'yi elleriyle boğarak öldüren inşaat işçisi Ö.K., emniyette verdiği ifadesinde, eşiyle para yüzünden tartıştıklarını belirtip, "Ben senden daha çok para kazanırım' dedi. Bunu sürekli söyledi, küfredip, üzerime gelerek beni çok tahrik etti" dediği öğrenildi. Makbule K.'nin cenazesi ise Nazilli'de toprağa verildi.

06.09.2018 - 16:41 | Güncelleme: DHA

Resmi nikahları daha önce kıyılan inşaat işçisi Ö.K. ile eşi Makbule K.'nin 18 Ağustos günü Aydın'ın Nazilli ilçesinde düğün töreni yapıldı. Çift, düğünün ardından Denizli'nin Bekilli ilçesine yerleşti. Daha önce gazinoda garson olarak çalışan Makbule K. ile eşi Ö.K. arasında, ekonomik sıkıntı ve kıskançlık yüzünden tartışmalar çıkmaya başladı. DHA'nın haberine göre, polis merkezine birkaç defa giden Makbule K., eşinden sürekli şiddet gördüğünü söyleyerek, şikayetçi oldu. Mahkemece Makbule K.'ye 6 ay süreyle çağırmalı koruma verildi. Ömer K.'ye ise 3 ay evden uzaklaştırma cezası verildi; ancak bu kararlara rağmen çift, birlikte yaşamaya devam etti.

Evde alkol alan Makbule K. ile eşi Ö.K., iddiaya göre, yine maddi sıkıntılar yüzünden tartıştı. Tartışmanın ardından Ö.K., eşini, boğazını sıkarak öldürdü. Cinayetin ardından taksiye binerek, Nazilli'ye kaçmak isteyen Ö.K., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. İfadesinde, suçunu kabul ettiği belirtip, eşinin kendisini tahrik ettiğini öne süren Ö.K.'nin "Olay gecesi birlikte alkol aldık. Aramızda para yüzünden tartışma çıktı. Ben inşaatlarda çalışarak geçimimizi sağlamaya çalışıyorum. Tartışma sırasında daha önce gazinoda çalıştığı için 'Ben senden daha çok para kazanırım' dedi. Bunu sürekli söyledi, küfredip, üzerime gelerek beni çok tahrik etti" dediği öğrenildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ö.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan eşi tarafından öldürülen Makbule K.'ye, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. Otopsinin ardından Ö.K.'nin ailesi tarafından morgdan alınan Makbule K.'nin cenazesi, Nazilli'de defnedildi.

 

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X