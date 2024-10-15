18 gündür aranıyordu! Rojin'in cansız bedeni bulundu!
Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme, Türkiye'nin 18 gündür haber beklediği kayıp Rojin'in izini sürdü. Bugün ailenin ocağına ateş düştü.
Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, Türkiye’nin 18 gündür haber beklediği kayıp Rojin’in izini sürdü. Bugün ailenin ocağına ateş düştü.
27 Eylül günü kaldığı yurttan çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in cansız bedeni 18 gün süren çalışmaların ardından Mollakasım Köyü sahilinde bulundu.
Genç kızın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü.
OLAY YERİNDEN CANLI YAYIN!
Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ihbarın alındığı ilk andan itibaren olay yerinden canlı yayın yaparak gelişmeleri sıcağı sıcağına takip etti.
ROJİN’İ BULAN BAHÇIVAN CANLI YAYINDA KONUŞTU!
Rojin’in cesedini bulan bahçıvan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme canlı yayınında cesedi nasıl bulduğunu anlattı.
ROJİN’İN ABİSİ KONUŞMAKTA ZORLUK ÇEKTİ! “HABERİ SİZDEN ALDIM”
Rojin’in abisi Servet acı haberi Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme canlı yayınından duyduğunu açıklayıp konuşmakta zorluk çekti. Rojin’in abisi kardeşinin sudan korktuğunu belirtti. “Kardeşimi öldürdüler” sözleriyse dikkat çekti.