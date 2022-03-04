18 gündür kayıp çocuğun cansız bedeni bulundu 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'un Şişli ilçesinde, bir şantiyede bulunan erkek cansız bedenin, kayıp çocuğa ait olduğu belirlendi.

Şişli ilçesi Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi'nde bir şantiyede kağıt toplayıcısı yerde hareketsiz yatan bir erkek gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalesinde çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çalışma başlatırken, cansız bedenin 18 gündür kayıp olan ve ailesinin bir televizyon programında aradığı 17 yaşındaki Fatih S.'ye ait olduğu ortaya çıktı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.