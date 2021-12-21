2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 18. hafta maçlarıyla devam etti. İşte bugünkü maçlar sonrası merakla araştırılan Süper Lig'de panaroma...
SÜPER LİG 18. HAFTA MAÇLARI
21 Aralık
17:00 Antalyaspor 1 - 1 Kasımpaşa
17:00 Başakşehir 3 - 1 Giresunspor
20:00 Adana Demispor 2 - 0 Galatasasary
20:00 Altay 1 - 2 Trabzonspor
22 Aralık
17:00 Sivasspor - Çaykur Rizespor
17:00 Hatayspor - Konyaspor
20:00 Gaziantep Futbol Kulübü - Alanyaspor
20:00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe
23 Aralık
17:00 Malatyaspor - Kayserispor
20:00 Beşiktaş - Göztepe
SÜPER LİG 18. HAFTA PUAN DURUMU (21 ARALIK)
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