Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Şans Topu
ABONE OL

18 Haziran 2023 Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı mı? Şans topu sonucu tıkla, öğren!

Şans Topu çekilişi bugün gerçekleştirilecek ve sonuçları noter huzurunda açıklanacak. Sisal Şans tarafından haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar 20.00 itibarıyla belli olacak. İşte, 18 Haziran 2023 Şans Topu çekilişi hakkında merak edilenler…

18 Haziran 2023 Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı mı? Şans topu sonucu tıkla, öğren!
HABERTURK.COM

Çarşamba ve pazar günleri düzenlenen Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Şans oyunu tutkunları için 18 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar araştırma konusu oldu. İşte, 18 Haziran 2023 Şans Topu hakkında araştırılan soruların yanıtları...

18 HAZİRAN 2023 ŞANS TOPU SONUÇLARI

18 Haziran 2023 Şans Topu çekilişi bu akşam 20.00'da yapılacak. Sonuçlar CANLI olarak yayınlacak. Haberimiz ise sonuçların açıklanmasıyla eşzamanlı olarak güncellenecek.

ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bebekler neden yüksek sesle güler?
YAŞAM Bebekler neden yüksek sesle güler?
Göçerler ve Yörüklerin yayla mesaisi başladı - Haberler
YAŞAM Göçerler ve Yörüklerin yayla mesaisi başladı
Google bizi her şeyi bilen biri mi yapıyor?
YAŞAM Google bizi her şeyi bilen biri mi yapıyor?
İznik'te tarihi keşif! İznik surları kazısında ortaya çıktı... - Haberler
YAŞAM Tarihi İznik surları kazısında bulundu!
Yaz için birbirinden hafif lezzetli yemek tarifleri! Hepsine bayılacaksınız
YAŞAM Yaz için birbirinden hafif lezzetli tarifler!
Tam 102 yaşında! Halen çalışan muhteşem doktor uzun ve mutlu ömrün sırrını açıkladı!
YAŞAM Tam 102 yaşında! Uzun ve mutlu ömrün sırrını açıkladı
Doğdunuz ayın çiçeğinin özelliklerini duydunuz mu? Karakterinizi yansıtıyor!
YAŞAM Doğdunuz ayın çiçeğini biliyor musunuz?
Kaygıyı 5 dakikada azaltmanın 6 yolu! Stres zamanlarında kaygı nasıl azaltılır?
YAŞAM Kaygıyı 5 dakikada azaltmanın 6 yolu!
İzlerken hep güldük! Meğer Tom ve Jerry'deki o sahnenin arka planı bambaşkaymış! İşte yürek burkan görüntüler...
YAŞAM Meğer Tom ve Jerry'deki o sahnenin arka planı ...
Çoğu insanın bilmediği 15 ilginç bilgi! Genel kültürünüzü artıracak bilgiler!
YAŞAM Çoğu insanın bilmediği 15 enteresan bilgi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.