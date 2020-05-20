Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Türkiye'nin, altın madeni potansiyeli 6 bin 500 ton dolayında bulunuyor. Bunun yaklaşık bin 500 tonu rezerve dönüştürüldü. Geçen yıl altın üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. 38 ton üretim yapıldı. Bu yıl 45 ton, 5 yıl içinde de yıllık 60 ton üretim hedefleniyor. İzleyen 15 yılın sonunda da ithal edilen yıllık 160 ton altının üretilmesi amaçlanıyor.

SALGIN NASIL ETKİLEDİ?

Koronavirüs salgını dünya ekonomisine ağır bir darbe vurdu. Hemen hemen tüm alanlarda üretim geriledi; tüketim düştü. Başta petrol ve doğal gaz olmak üzere emtia fiyatları, tarihte eşine az rastlanacak biçimde çakıldı.

Salgın, maden sektörünü de vurdu. Türkiye’nin çinko, krom ihracatı azaldı. Bakır fiyatları da sert biçimde geriledi. Bakır fiyatı bir ara 4 bin dolar düzeyine geriledi, ardından 5 bin dolara çıktı.

Korona günleri, altın talebini de üretimini de etkilemedi. Türkiye’de, 18 işletme üretimlerine aralıksız ve tam kapasite devam etti ve halen de ediyor. Üretilen altının tamamını, 4 rafineride saf hale getirildikten sonra MB satın alıyor.

Altın sektörü temsilcileri, HABERTÜRK’ün sorusu üzerine Merkez Bankası’nın 2017 yılından bu yana Türkiye’de üretilen altını satın aldığını söyledi. Sektör temsilcileri, “ Merkez Bankası, üretim oldukça altını alıyor. Londra’da geçerli uluslar arası ons fiyatı üzerinden satın alıyor. Türk Lirası olarak ödemeyi yapıyor. Altını aynı zamanda da tescil ediyor. Merkez Bankası, altın fiyatları son dönemde arttığı için bu işten ciddi kazançlı çıktı” dedi.