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18 Mart Milli Piyango sonuçları AÇIKLANDI 2021 - Milli Piyango çekiliş sonucu sıralı tam liste sorgula! Tıkla, öğren

Milyonlarca vatandaşımızın şansını denediği Milli Piyango çekilişinin 18 Mart sonuçları açıklandı. Bugün özel çekilişle Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişinde günün kazandıran numaralarını bir araya getirdik. İşte 18 Mart 2021 çekilişinin detayları...

18 Mart Milli Piyango sonuçları AÇIKLANDI 2021 - Milli Piyango çekiliş sonucu sıralı tam liste sorgula! Tıkla,

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MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 18 MART 2021

19 KASIM MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA

20000000 TL Kazanan Numara

1026819

2000000 TL Kazanan Numara

1898093

Amorti

3 5

200000 TL Kazanan Numara

0041117 0091887 0329619 1029520 1383154 1435899 1490614 1493815 1549112 1758625

20000 TL Kazanan Numara

0036706 0071284 0328078 0477551 0536953 0554460 0649424 0862287 0938385 0945191 1040782 1145157 1172557 1213789 1241362 1391183 1445183 1472528 1615209 1835679

2000 TL Kazanan Numara

009794 050171 053117 056145 071418 107825 109992 134544 135113 155112 169609 182669 186767 207275 213748 223367 233185 246186 254492 267781 272683 296163 313577 319675 343417 347853 367046 369411 409770 411260 455995 474366 538607 554101 561189 562003 564498 596510 604232 615831 678746 734583 743508 762062 783433 871973 876638 914366 931114 994488

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR, KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango’yu kazanmak herkesin hayalidir! Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur.

Milli Piyango’da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Bilet fiyatlarımız:

Normal Çekilişlerde:

Tam Bilet: 30 TL

Yarım Bilet: 15 TL

Çeyrek Bilet: 7,5 TL

Özel Çekilişlerde:

Tam Bilet: 50 TL

Yarım Bilet: 25 TL

Çeyrek Bilet: 12,5 TL

Milli Piyango çekilişleri canlı yayında yapılır ve kazanan numaralar birkaç küre içerisinden rastgele çekilir.

Peki, çekilişler ne zaman?

Normal Çekilişler: Her Ayın 9, 19, 29’u
Özel Çekilişler: 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim
Yeni Yıl Çekilişi: 31 Aralık


Ve 18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oynayabilir.

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