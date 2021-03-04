18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Sivas'a ulaştı

AA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce, bayrak sevgisi ve tarih bilincinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen etkinlik kapsamında, Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi önünde bayrak teslim töreni düzenlendi.Törende, Yozgat'tan Hüseyin Can tarafından getirilen Türk bayrağı, Kayseri'ye ulaştırılmak üzere Sivas temsilcisi Yusuf Ziya Koçak'a teslim edildi.Sivas Valisi Salih Ayhan, cumhuriyetin temellerinin atıldığı Atatürk ve Kongre Müzesi önünde tören düzenlenmesinin önemini vurguladı.

Müze binasının daha önce lise olarak kullanıldığını ve buradaki öğrencilerin 1915 yılında Çanakkale Savaşı'na katıldığı için okulun mezun veremediğini anımsatan Ayhan, şunları kaydetti:

"Buradaki evlatlarımız, 'hocam, hakkını helal et, biz Çanakkale'ye gidiyoruz' diyerek yola çıkmış, tamamı Çanakkale'de şehit olmuştur. O zamanın hissiyatı yediden yetmişe herkesi saran özgürlük ateşi ve bu bayrağı dalgalandırma aşkıyla lisemiz hiç mezun vermemiştir. Bu bayrak, şehitlerimizin, gazilerimizin ve tüm Türk gençliği adına 81 ilde 81 evladımızın omuzunda taşınarak nihayetinde Çanakkale'de o şehitlerimizin adına dalgalanacaktır."