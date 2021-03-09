18 Mart törenlerinde göndere çekilecek Türk bayrağı Çanakkale'ye ulaştırıldı

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen proje çerçevesinde Balıkesir’den yola çıkarılan Türk bayrağı Çanakkale’ye ulaştırıldı.

Marmara Bölgesi'nde Edirne’den başlayarak il temsilcileri tarafından sırasıyla Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Bilecik, Yalova, Bursa ve Balıkesir'de taşınan bayrağın Çanakkale'ye getirilmesinden dolayı tören yapıldı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın da hazır bulunduğu törende bayrak, Balıkesir’den gelen Muzaffer Uyar tarafından Çanakkaleli Şahsenem Özkan’a teslim edildi.

Bayrak teslim törenine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammet Mermer ile Çanakkale ve Balıkesir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri personeli katıldı.