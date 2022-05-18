Bugun TV'de ne var sorusu 18 Mayıs Çarşamba gününe ilişkin en çok aranan soruları arasında yer aldı. Takip ettiği diziyi kaçırmak istemeyenler bu akşam dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak edenler, sinemada izlediği filmi tekrardan izlemek isteyenler bugun TV'deki yayın akışını araştırmaya başladı. İşte 19 Çarşamba günü Mayıs 2022 Çarşamba Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı listesi...