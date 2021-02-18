Merkez Bankası'nın istikrarlı faiz politikaları sürüyor. Merkez Bankası faiz kararının sabit tutulduğunu açıkladı. PPK toplantısının ardından Dolar ve Euro kurundaki hareketlilik merak edilmeye başladı. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın sıkı para politikası başta olmak üzere gündeme dair önemli açıklamaları sonrası gün sonu dolar ve euro kurlarını bir araya getirdik! 18 Şubat Dolar, Euro son durum ne? Dolar kaç TL? Euro kaç TL?

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar kuru, Naci Ağbal'ın göreve gelmesiyle kasım ayındaki 8.50 seviyesinden 6.90 altına kadar gerilerken hafta içerisinde son 8 ayın en düşük seviyesine geldi.

Dün 10 yıllık ABD tahvillerinin 1.30 üzerine çıkmasıyla kur bir miktar dalgalanırken 6.90 - 7.05 arası el değiştirdi. 18 Şubat günü dolar 6.97 seviyesindeydi.

Faiz kararı öncesi 6.95 lira civarında seyreden dolar/TL, Merkez Bankası'nın beklentilere paralel bir şekilde politika faizini sabit tutmasının ardından 6.93'e geriledi. Bu hafif gerilemede faiz kararından çok Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına devam edeceğine dair verdiği mesajlar etkili oldu.

DOLAR KAÇ TL? GÜNCEL

EURO NE KADAR?

18 Şubat 2021 tarihi itibariyle EURO/TL en düşük 8,3633 TL'den, en yüksek 8,4421 TL'den işlem gördü.

ABD'nin para ve sermaye piyasalarının gözetim, denetiminden sorumlu kuruluşların başkanları ile dün bir araya gelen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, piyasaların bütünlüğünü korumak ve yatırımcıların korunmasını sağlamanın zorunluluk olduğunu söyledi.

EURO KAÇ TL? GÜNCEL