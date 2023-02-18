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18 Şubat Twitter çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelir?

En çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter'da erişim problemi yaşanıyor. Twitter kullanıcıları uygulamaya giremedikleri ve twit atamadıkları yönünde yorumlar yaparken, Twitter uygulamasının ne zaman düzeleceğine yönelik yetkililerden gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. İşte 18 Şubat Twitter erişim problemi hakkında tüm ayrıntılar...

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  • 18 Şubat Twitter çöktü mü, neden açılmıyor, neden twit atılmıyor ne zaman düzelir?

    Twitter çöktü mü sorusu gündemi meşgul etmeye başladı. En popüler sosyal medya uygulamalarından olan Twitter'a akşam saatlerinde erişim sorunu yaşanıyor. Twitter kullanıcıları yorumların gözükmediğinden ve akışın yavaş olduğu ile alakalı yorumlar yapıyor. Peki, "Twitter çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelir?" İşte detaylar...
  • 18 Şubat Twitter çöktü mü, neden açılmıyor, neden twit atılmıyor ne zaman düzelir?

    TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, SORUN MU VAR, NEDEN YAVAŞ?

    Twitter'da 18 Şubat akşam saatleriyle bazı kullanıcılar sorun yaşandığı ifade ediliyor.

    Twitter kullanıcıları, sayfanın yüklenmediğini, tweet atılamadığını dile getiriyor. Ancak konuyla ilgili henüz bir açıklama yok.
  • 18 Şubat Twitter çöktü mü, neden açılmıyor, neden twit atılmıyor ne zaman düzelir?

    Bazı kaynaklara göre platformda erişim sorunu global anlamda sürüyor.

    Konuyla ilişkin açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

     
  • 18 Şubat Twitter çöktü mü, neden açılmıyor, neden twit atılmıyor ne zaman düzelir?

    TWİTTER YORUMLAR NEDEN GÖZÜKMÜYOR?

    Var olan araçlar sayesinde Twitter'da sorun olup olmadığını anlayabiliriz. Kullanıcıların uygulama hakkında rapor etmesini takip edebiliyoruz. Böylece Twitter'da sorun olup olmadığını anlarız. Aşağıda yer alan grafikte 24 saat içinde uygulama hakkında edilen raporları görüyoruz. Grafiğe göre rapor edilen birkaç sorun mevcut. Anlık olarak Twıtter'da bazı sorunlar olduğu gözükmektedir.

     
  • 18 Şubat Twitter çöktü mü, neden açılmıyor, neden twit atılmıyor ne zaman düzelir?

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