Twitter çöktü mü sorusu gündemi meşgul etmeye başladı. En popüler sosyal medya uygulamalarından olan Twitter'a akşam saatlerinde erişim sorunu yaşanıyor. Twitter kullanıcıları yorumların gözükmediğinden ve akışın yavaş olduğu ile alakalı yorumlar yapıyor. Peki, "Twitter çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelir?" İşte detaylar...