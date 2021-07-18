Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Koronavirüse karşı etkili olan aşılama uygulamasında ise 60 milyonu geçtik. Öte yandan 18 Temmuz 2021 korona vaka sayısına göre 7.666 bin vatandaşımız testi pozitif çıkarken, 28 vatandaşımız ise koronavirüse yenik düştü.

18 TEMMUZ CORONA VİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

17 TEMMUZ CORONA VİRÜS TABLOSU VAKA SAYISI

17 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 17 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 7 bin 666 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38 oldu. Bir günde toplam 234 bin 161 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 490 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 62,61 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 32,79 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 62 milyon 816 bin 975'e yükseldi.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı miktarı 3 milyar 610 milyon dozu aştı.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 190 milyon 607 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 95 bine, iyileşenlerin sayısı 173 milyon 688 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 930 bini, Hindistan'da 31 milyon 105 bini, Brezilya'da 19 milyon 308 bini ve Rusya'da 5 milyon 933 bini geçti.

Fransa'da vaka sayısı son 24 saatte 10 bin 908 artışla 5 milyon 844 bin 249'a yükseldi. Böylece, ülkede mayıs ayının sonundan bu zamana kadarki en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Fransa Başbakanlığı, İngiltere, İspanya, Portekiz, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve Hollanda'dan gelen yolcuların, Kovid-19 testi ibraz etmelerinin isteneceğini ve uygulamanın 18 Temmuz Pazar gününden itibaren yürürlüğe gireceğini açıkladı.

İtalya'da son 24 saatte 3 bin 121 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece günlük vaka sayısı 29 Mayıs’tan bu yana ilk kez 3 binin üzerinde kaydedildi.

Yunanistan’da turizm sezonunun açılmasının etkisiyle vaka sayılarındaki ciddi artış sebebiyle bazı bölgelerde kısıtlamalar sertleştirilirken Mikonos Adası’nda tekrar gece sokağa çıkma yasağı getirildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Çin'in geliştirdiği Sinopharm aşısının iki dozunu yaptırdığını belirterek aşının üçüncü dozunu da olacağını ifade etti.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, son günlerdeki vaka artışlarının ardından kabine üyelerine "kriz duygusu içinde hareket etmeleri" uyarısında bulunarak, Dışişleri Bakanı hariç diğer kabine üyelerinin bu süreçte yurt dışı ziyaretlerinden kaçınması gerektiğini vurguladı.

Malezya'da salgın nedeniyle mayısta çevrim içi eğitime geçen okulların, 1 Eylül itibarıyla yüz yüze eğitime yeniden başlayacağı duyuruldu.

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, iki doz aşı yaptıranlar için salgın tedbirlerinin hafifletilmesi planına ilişkin son kararı haftaya vereceklerini açıkladı.

Malezya'da gençlerden oluşan bir grup, ülkede vaka sayılarının artış göstermesi üzerine hükümete karşı protesto düzenledi.

Kazakistan’da başta hizmet sektörü olmak üzere kamu hizmeti, ticaret, finans, emlak, gıda, eğitim, sağlık, kültür, sosyal güvenlik, iletişim, güzellik ve spor salonları, tiyatro ve sinema sektörü çalışanlarına aşı zorunluluğu getirildi.

Özbekistan'da, son dönemde vaka sayılarının artması üzerine, camilerde bayram namazı ve bir süre cuma namazlarının kılınmayacağı bildirildi.

Azerbaycan, Kırgızistan'a salgınla mücadele kapsamında 40 bin doz AstraZeneca aşısı desteğinde bulundu.

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, olimpiyat semtinde ilk pozitif Kovid-19 vakası tespit edildiğini açıkladı.

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) liderleri salgının üstesinden gelmek için aşılara adil erişimin hızlandırılması sözü verdi.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.