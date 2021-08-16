18 yaş altı BES'e ilgi arttı

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SEDDK'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gürsoy, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde sevindirici gelişmeler yaşandığını belirterek, "Çocuklarımız için başlatılan bu uygulamada devlet katkısı ve buna ilişkin hak kazanma koşulları diğer katılımcılar ile aynı şekilde uygulanıyor" dedi.

Gürsoy sözlerini şöyle sürdürdü: "Devlet katkısı ve cazip yatırım getirileri gibi BES imkânları ile erken yaşta tasarruf yapma alışkanlığı edinecek çocuklarımız, elde edecekleri birikim ile kendilerine finansal bir güvence oluşturacak ve bu sayede üniversiteye giriş, evlenme, iş kurma veya bulma gibi hayatlarındaki kilometre taşlarında da kendilerine önemli bir destek bulabilecek." açıklamasında bulundu.

Yeni başlatılan uygulamaya vatandaşların önemli bir teveccüh gösterdiğine dikkati çeken Gürsoy, "Uygulamanın başlangıcından bu yana geçen yaklaşık 2 aylık kısa süre zarfında, 10 Ağustos 2021 itibarıyla, katılımcı sayısı 30.000’ler seviyesine, fon büyüklüğü ise 22 milyon TL seviyesine yaklaştı.

2021 yılı sonu itibarıyla sektördeki beklentiler dikkate alındığında, katılımcı sayısında 200.000 düzeyinin aşılmasını, fon büyüklüğünde ise 200 milyon TL seviyelerine yaklaşılmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra, emeklilik şirketlerimiz 18 yaş altı katılımcılar adına geniş bir yelpazede ek faydalar sağlamak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​