18 yaş altı çocuklar parklarda ve yeşil alanlarda eğlendi - SAKARYA

AA

Atatürk Bulvarı, Çark Caddesi ve Uzun Çarşı'ya gelen aileler, zaman zaman yağmur yağmasına rağmen çocuklarıyla dolaştı.Çocukların ve gençlerin uğrak mekanlarından olan Kentpark da çocukların neşeli sesleriyle hareketlendi.Parklarda doyasıya oynayan, bisiklet sürüp top oynayan çocukların yanı sıra arkadaşlarıyla buluşan gençlerde yeşil alanda ve yapay göletin çevresinde yürüyüş yaptı.