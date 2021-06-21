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18 yaş üstü aşı ne zaman başlayacak?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Yurt genelinde aşılama 43 milyon doza yaklaştı. Geçtiğimiz günlerde aşılama yaşı 30'a çekildi. Milyonlarca genç merak ediyor: 18 yaş üstü aşı ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

18 yaş üstü aşı ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından Türkiye'nin aşılama konusunda dünyada önde gelen ülkelerden biri olduğunu açıkladı. Genç nüfusu yoğun olan bir ülke olduğumuz için milyonlarca genç vatandaş 18 yaş üstü aşıyı dört gözle bekliyor. 18 yaş üstü aşı ne zaman başlayacak?

18 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "30 yaşa kadar indirdiğimiz aşılama faaliyetlerini aynı hızla sürdüreceğiz. Hedef birkaç hafta içinde aşılamayı 18 yaş üstü nüfusumuzun tamamına yapmaktır. Türkiye'nin salgın krizini en az sıkıntıyla ilk atlatan ülkelerden biri olmasını sağlamak istiyoruz." dedi.

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