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18 yaş üstü aşılama ne zaman başlıyor? Bakan Fahrettin Koca açıkladı: 18 yaş üzeri aşı hangi gün başlıyor?

Koronavirüs salgınında aşı takviminde sıra 18 yaş üstü gençlerde. Son olarak 25 yaş üstüne aşılamanın başlamasıyla beraber merakla beklenen 18 yaş üzeri aşılama tarihi de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyuruldu...

18 yaş üstü aşılama ne zaman başlıyor? Bakan Fahrettin Koca açıkladı: 18 yaş üzeri aşı hangi gün başlıyor?

18 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs sebebiyle ülkemizde aşılama çalışmaları devam ediyor. Koronavirüse karşı etkili olduğu kanıtlanan Sinovac ve Biontech aşıları vatandaşların tercihine sunuluyor. 25 yaş üstü aşılamanın başlamasının ardından sıra 18 yaş üstü aşı uygulaması başlanıyor. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

BAKAN KOCA AÇIKLADI: 18 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu Cuma itibariyle sonunda aşılamada 18 yaşa kadar inileceğini açıkladı.

MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Vatandaşlar, Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek öğrenebilecek.

Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasına yönlendirilecek, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.

Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın ikinci doz aşısını hangi tarihler arasında yaptırabileceğini belirleyecek. Aşı uygulaması için vatandaşlar MHRS, e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alabilecek.

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