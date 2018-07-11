Diyarbakır’da polis olma hayali kuran 18 yaşındaki genç kızın, kendisini polis olarak tanıtan şahıs tarafından kandırılarak kaçırıldığı ileri sürüldü. Perişan hale gelen genç kızın ailesi, kızlarını bulana 20 bin lira ödül vereceğini vadetti.

İHA'nın haberine göre, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 9 çocuklu bir ailenin 6. çocuğu olan Kübra Çimen, çocukluk yıllarından bu yana asker veya polis olma hayali kurdu. Bu isteğini ailesine de dile getiren Kübra, eğitimini tamamlamak için çaba sarf etse de lise ikinci sınıfta okulu bıraktı. Polis olma hayali hiç sönmeyen Kübra, kardeşinin telefonunu kullanarak sosyal medya üzerinden kendisini polis olarak tanıtan bir kişi ile tanıştı. Bir süre yazışan ikiliden zanlı, Kübra’yı polis olduğuna ikna edip onu da polis yapabileceğini belirterek yanına gelmesini istedi. Üniforma hayali ile yanıp tutuşan Kübra, önceki gün yatağına yastık bırakıp üstünü örttükten sonra bıraktığı notla ortadan kayboldu. Ailesi, Kübra’nın telefonda konuştuğu kişiye ulaşarak kızlarının nerede olduğunu öğrenmek istedi. Zanlı tarafından aldıkları yanıtla şoka giren aile, durumu polise bildirdi. Yapılan incelemede zanlının sahte hesap açtığı tespit edilirken, şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik güçlerinin arama çalışmalarının yanı sıra aile, bastırdığı afişleri Diyarbakır’ın dört bir yanına asarak Kübra’yı bulanın kendilerine ulaşması halinde 20 bin lira ödül vereceklerini vadetti.

"SAHTE POLİS, KARDEŞİMİ KAÇIRDI"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kübra’nın ağabeyi Mehmet Çimen, geçtiğimiz gün sabah 05.00’te uyandığını ve telefonunun yanında olmadığını fark ettiğini söyledi. Kübra’nın kapısının kilitli olduğunu belirten Mehmet çimen, kapıyı zorla açtıklarını ve kanepenin üzerinde yastıkların serildiği üzerinin de örtülerek insan süsü verildiğini ifade etti. Kübra’nın masaya not da bıraktığını kaydeden acılı ağabey Çimen, kağıtta ‘Ben polisliğe kaydolacağım. Beni polis yapacak bir arkadaşım. Onun yanına gideceğim beni merak etmeyin’ notunun olduğunu bildirdi. Kardeşini polis yapacağı yalanını söyleyen şahısla irtibata geçtiklerini dile getiren Çimen, “Durumu emniyete bildirdik, emniyet hesaba baktı sahte hesap olduğu söylendi bize. Organize suç çetesiymiş. Şuan hala konuşuyoruz adamla ‘polisler seni her yerde arıyor’ diyoruz. Bizle dalga geçer gibi ‘ben de bunu yedim. Siz bunu kime anlatıyorsunuz’ diyor. Zaten kız kardeşim çok saf akli dengesi fazla yerinde değil. Kızı getir, kız senin yanında diyoruz. Hiç inandırıcı değilsiniz diyor. Emniyete bildirdik. Savcı izni olmadan mobese kayıtlarına bakılmıyor. Kız 18 yaşında ve mektup da bıraktığı için bir şey de yapamıyorlar” dedi.

"BULANA 20 BİN LİRA ÖDÜL"

Kardeşinin bir an önce dönmesini isteyen Çimen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kandırıldığını çok iyi biliyoruz. Geri dönmek istese de adamlar alıkoymuş olabilir. Devlet büyüklerimize sesleniyorum. Savcı arama iznini çıkarmalarını istiyoruz. Kızın o adamın yanında olduğundan eminiz. Kuzenim adamla bir hafta önce konuşmuştu, baya bir tartışmışlardı. Şimdi de bu olay gerçekleşti. Kız kardeşimin akli dengesi fazla yerinde olmadığı için kendi isteği ile kaçtığına inanmıyoruz. Bulana ya da yerini bildirene 20 bin lira ödül vereceğiz. Birçok yerden bize ihbar geliyor. Her yerden ihbar geliyor. Emin olmadıkça ödülü almak için yalan ihbar yapmasınlar.”

Kübra Çimen’in annesi Güllü Çimen de kızının kaçırıldığını belirterek gözyaşları içerisinde evladının geri dönmesini beklediklerini söyledi. Perişan hale gelen Çimen ailesi, üzerinde Kübra’nın resimleri ile iletişim bilgilerinin bulunduğu afişleri Diyarbakır’ın dört bir noktasına asarak kardeşlerinden gelecek güzel haberi beklemeye başladı.