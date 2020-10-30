18 yılda 27 milyar liralık yatırım - ESKİŞEHİR

AA

Çalışkan, parti binasında yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede emeği geçen ve bu sürecin en iyi şekilde yönetilmesini sağlayan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.Pandemide maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini vurgulayan Çalışkan, "Sağlık çalışanlarının ve filyasyon özverili çalışmalarıyla Eskişehir'deki sayıların haziran ve temmuz ayındaki rakamlara düşeceğine inanıyoruz. En kısa sürede virüsü yeneceğiz. Virüs alınan tedbirlerden ve hiçbirimizden güçlü değildir." dedi.

Çalışkan, gelecek birkaç ay içinde Milli Bahçesi başta olmak üzere Halk Kütüphanesi'nin de hizmete gireceğini bildirdi.Millet Bahçesi'nin açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılmasını beklediklerini ifade eden Çalışkan, şöyle konuştu:

"Eski stadımızın olduğu yerde Türk Dünyası Vakfı eliyle gerçekleştirilen, türünün ender ve güzel örneklerinden biri olan Millet Bahçesi'ni önemsiyoruz. Altında 500-600 kapasiteli otopark var. Belediyelerin üretmekten zorlandığı araç otoparkına ciddi katkı sağlayacak. Şehrin yeşil alana olan özlemi ve ihtiyacı da giderilecek. Yine Türk Dünyası Vakfı tarafından yaptırılan Dede Korkut Parkı da ciddi rağbet gören ve memnuniyet doğuran bir hizmet. Millet Bahçesi de aynı şekilde beğenilecektir. Halk Kütüphanemizin de açılışını iki ay içinde yapmayı planlıyoruz. Kütüphanemiz de büyük bir açığı kapatacaktır. Çok modern bir mimariye sahip kütüphanemiz bir kütüphane kafe olarak da insanların sosyal yaşamlarını sürdürebileceği, içinde her türlü olanağın bulunduğu bir yapı olacak. Kütüphanenin şehre kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'ya ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum."

Çalışkan, kentte yaşayanlar tarafından beğeniyle karşılanan ve çalışmaları devam yüzme havuzunun birkaç ay içinde açılacağını bildirdi.

- "Hemşehrilerimize bütün hizmetler helal olsun"

"Eskişehir'e AK Parti hükümetleri döneminde 2002 yılından beri 27 milyar liralık yatırım yapıldı." diyen Çalışkan, şunları kaydetti:"O kadar çok yatırım var ki... Adalet Sarayı, Emniyet Müdürlüğü, Vergi Dairesi, Yüksek Hızlı Tren, çift şeritli yollar, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi... Yunus Emre Devlet Hastanesi ise yeni bir hastane statüsünde yeni yerine taşınarak açıldı. 1100 yatak kapasiteli Şehir Hastanemiz bu alandaki ciddi bir açığı kapatmak suretiyle 5 yıldızlı otel konforunda hizmet üretiyor. Pandemi döneminde eleştirel olarak yaklaştıkları şehir hastanelerinin ne kadar büyük bir ihtiyacı kapattıklarını gördük. Tek kişilik odalarda modern bir sağlık hizmeti alınıp, hatta Avrupa ve ABD'de takdir edilen bir hizmet sundular. Pandemi dönemine bu hastanelerimiz hazır olmadan girseydik ciddi sıkıntılar yaşanabilirdi. Eskişehir'de 2018 yılında hizmete giren Şehir Hastanesi büyük bir memnuniyet oluşturdu. Tapu binamız bitmek üzere. Eskişehirli hemşehrilerimize bütün hizmetler helal olsun. Bundan sonra da hizmet üretmeye devam edeceğiz. Bu bizim millete olan aşkımız, sevdamızdır. Millet baş tacımız."

- "Kalabak suyunun temininde ciddi sorun yaşanıyor"

Çalışkan, Kalabak suyunun kentin doğal kaynak suyu olduğunu anımsatarak, söz konusu kaynağın Eskişehir'in iyi markalarından biri olduğunu anlattı.Mevcut Belediye Başkanının ve eski dönemdeki ESKİ Genel Müdürünün Kalabak suyu konusunda yaşanan sıkıntılı süreci iyi yönetemediğini savunan Çalışkan, şöyle devam etti:

"Eski Kalabak suyu damacalarından 15 yıldır maalesef su içiyorduk. Sosyal medyadan yapılan bir haberle hemen onlar geri çekildi. Bu belediye bizi eski bidonlarda su içmeye mahkum etti. Bu halk sağlığı açısından ciddi sıkıntı doğurduğu kanaatindeyiz ki apar topar eski damacanaları aldılar belki de gözlerden uzak depolara gönderdiler. İmha edeceklerdir diye tahmin ediyoruz. Belediyenin tüm imkanlarıyla sahada olması, Belediye Başkanının da Eskişehir'de olması gerekirken bunların olmaması bu sancının büyümesi akabinde de Belediye Başkanı şehir dışından gelip ESKİ Genel Müdürünü görevden aldı. Bugün hala Eskişehir'de Kalabak suyunun temininde ciddi sorun yaşanıyor. Mevcut Belediye Başkanı ve ESKİ yetkilileri maalesef bu değerli markamıza zarar veriyor. İyi hizmet üretmemek suretiyle Eskişehirli hemşehrilerimizin suyla buluşmasına engel oluyorlar. Bu yanlış bir davranış. En kısa sürede hemşehrilerimizin bilgilendirilmesi lazım."

- "Belediyede yeterince bulunmazsanız birçok sorunla karşı karşıya kalırız"

Çalışkan, belediye başkanının sahada olması gerektiğinin altını çizerek, şunları ifade etti:

"Pandemi koşulları da dahil olmak üzere belediye binasında kendinize ilişkin önlemlerini almak suretiyle belediyeyi yönetmek zorundasınız. Birçok etkinlikte belediye başkan vekillerini görüyorum. O zaman belediye başkanı yok demek ki. Belediye Başkanımızın şehirde, belediyede işinin başında olduğunu bize hissettirmesi lazım. Belediye Başkanımızı Büyükşehir Meclisi toplantısından toplantısına görüyoruz. Siz belediyede yeterince bulunmazsanız ESKİ'deki sorun gibi birçok sorunla karşı karşıya kalırız. Geçen gün basın yansımız bir resmi tesadüfen gördüm. Küçükbaş hayvancılığa ilişkin açık alan besiciliği tarzında bir anlatım vardı. Maalesef o fotoğraf daha önce seçim dönemindeki büyükbaş hayvanlarla çekilmiş bir fotoğraf ve o fotoğraf bize sanki bugün çekilmiş algısı oluşturuyor. Üzülüyorum. Madem açık havada küçükbaşa ilişkin açıklama yapıyorsanız arkanızda küçükbaş hayvanlar olur. Pandemiden önce çekilmiş bir fotoğrafın servis edilmesi üzücü."

- "Kentin trafik sorunu çözülebilir"

Kentin trafik sorununa değinen Çalışkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eskişehir'in mevcut Belediye Başkanının da kabul ettiği bir trafik sorunu var. Ancak trafik sorunu bir başkasının sorumluluğundaymış gibi işin içinde sıyrılma gayreti de var. Kentin trafik sorunu çözülebilir. Her 200 metrede bir trafik lambası var. Sağolsun Estram'da çalışan vatman arkadaşlar da 300-500 metrede öteden basıyorlar ellerinde aparata kırmızı ışığı yakıyorlar. Bekle ki bekle sana sıra gelsin ki geçesin. Öyle noktalarımız var ki 5 dakikada zor geçiyorsun. Öncelikle bu şehrin master planlarının revize edilmesi ve bir an önce şehir merkezinin rahatlatılması lazım. Yeni yollar açılmalıdır. Söz konusu yollar ise tramvay geçirilerek tıkanmamalıdır. Trafik sorunu çözüm olması gereken Estram ile birlikte iyice karmaşık hale geldi. Eğer biz çevre yolundaki battı çıktıları yapmasıyla trafik iyice işin içinden çıkılmaz hale gelirdi. Belediye Başkanı gizli bir belgeymiş gibi şehrin partnerlerinden, dinamiklerinden master planları saklıyor."

Çalışkan, ilçe kongrelerini sağlık ve güzel bir şekilde tamamladıklarını sözlerine ekledi.