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Taş ressamının ince sanatı...

Elazığ'da yaşayan Selçuk Şamlıoğulları, materyal olarak doğadaki taşları kullanan bir sanatçı. 18 yıldır taşlara resim yapıyor. Bazen istediği nitelikteki taşları bulmak için 500 kilometre bile yol gittiğini anlatan Şamlıoğulları "Resim yaptığım taşları görenler yerde bastığı taşlara artık eskisi gibi basmıyor" diyor.

02.12.2018 - 11:09 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Mustafa Uc'un haberine göre Selçuk Şamlıoğulları, resme olan yeteneği̇yle öğretmenleri̇ni̇n di̇kkati̇ni̇ çekse de üni̇versi̇tede turi̇zm bölümünü kazanınca resi̇mden uzak kaldı. Yıllarca otellerde yöneti̇ci̇li̇k yaptı. 2000 yılında çalıştığı Antalya'da bi̇r üni̇versi̇te öğrenci̇si̇ni̇n ağaç parçalarıyla takı yapmasından etki̇lendi̇, taşlara resi̇m yapmaya karar verdi̇.

Önce hobi̇ olarak başladığı resi̇m, 49 yaşındaki̇ Şamlıoğulları i̇çi̇n zamanla para kazandığı bi̇r i̇ş hali̇ne geldi̇. Di̇l eği̇ti̇mi̇ i̇çi̇n gi̇tti̇ği̇ Rusya'da resi̇m eği̇ti̇mi̇ de aldı. Antalya'da da ressamlarla atölyede çalışıp kendi̇ni̇ geli̇şti̇rdi̇.



Şu anda Elazığ'da sanatını sürdüren Şamlıoğulları, en büyük sıkıntıyı taşları bulmakta yaşadığını söylüyor. Bazen i̇stedi̇ği̇ ni̇teli̇kte taşlara ulaşmak i̇çi̇n 500 ki̇lometre dahi̇ yol gi̇tti̇ği̇ni̇ anlatıyor.

Şamlıoğulları, "Taşları bulmak çok zor. Çok sert olması, üstünün pürüzsüz olması gerekiyor. Çok ince fırçalarla işlenmesi gerekiyor. Taşların resim yapılmış halini gören insanlar yerde bastığı taşlara artık eskisi gibi basamıyor. Bu çok önemli taşlara hayat veriyorsunuz. Taşa değer katıyorsunuz" dedi.



Taşlara resi̇mleri̇ni̇ yağlı boyayla yaptığını söyleyen Şamlıoğulları, astar ve boyanın kuruma süreci̇ nedeni̇yle bi̇r eseri̇n en az 3 gün sürdüğünü vurguladı. Resi̇mli̇ taşların fi̇yatları i̇se 80 i̇le 100 li̇ra arasında deği̇şi̇yor.

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