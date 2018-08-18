1860 München - Holstein Kiel maçı istatistikleri

Almanya DFB Kupası 1.Tur maçında 1860 München ile Holstein Kiel, 19 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:30. 1860 München son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Holstein Kiel, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 759 kodlu maçı oynayanlar; 1860 München galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 3.00, Holstein Kiel galibiyet oranı 2.20. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

1860 München son haftadaki Holstein Kiel müsabasında 2-1 kazandı.

Holstein Kiel ise 1860 München karşılaşmasında 2-1 yenildi.

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