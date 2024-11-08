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        Haberler Gündem Güncel 189 yıllık kilisenin levhasını çaldı | Son dakika haberleri

        189 yıllık kilisenin levhasını çaldı

        Kayseri'de 189 yıllık kilisenin çatısındaki kurşun levhayı çalan 59 yaşındaki bir kişi yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 20:48 Güncelleme: 08.11.2024 - 20:48
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        189 yıllık kilisenin levhasını çaldı
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        Kayseri'nin İncesu ilçesinde, restorasyon aşamasındaki 189 yıllık tarihi kilisenin çatısından, yaklaşık 60 bin TL değerinde kurşun levha hırsızlığı yapan M.Y. (59), polis tarafından yakalandı.

        İncesu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan ve restorasyon aşamasındaki 189 yıllık Aziz Eusthatios Kilisesi'nin çatısından 8 adet kurşun levhanın çalınması üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen M.Y. yakalandı. Yapılan aramada yaklaşık değeri 60 bin TL olan 8 adet toplam 360 kilo kurşun levha ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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