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18Temmuz Pazar eczaneler açık mı? Hafta sonu açık olan nöbetçi eczaneler listesi (18 Temmuz)

Kurban bayramı tatilinin ilk haftasında en çok merak edilen konulardan biri de nöbetçi eczaneler oldu. Hafta sonu acile giden, ilacı biten ya da son dakika bir ilaç alması gereken vatandaşlar nöbetçi eczaneleri araştırıyor. Bilindiği gibi Pazar günleri ve resmi tatillerde eczaneler genelde nöbetçi eczane sistemiyle çalışıyor. 18 Temmuz Pazar günü ülke genelinde açık olan eczaneler neler? İşte 18 Temmuz nöbetçi eczaneler listesi

18Temmuz Pazar eczaneler açık mı? Hafta sonu açık olan nöbetçi eczaneler listesi (18 Temmuz)

18 Temmuz nöbetçi eczaneler listesi hafta sonu eczaneye gitmesi gereken vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bilindiği gibi hafta içi ve Cumartesi günleri eczaneler kapalı olmuyor ancak pazar günleri ülke genelinde eczaneler kapalı. İşte hafta sonu açık olacak nöbetçi eczaneler

18 TEMMUZ NÖBETÇİ ECZANELER

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul'da 5 Aralık 2020 tarihinden bu yana her cumartesi günü uygulanan eczane nöbet sistemi sona ermiştir. Pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczanelerimiz, bunların dışında kalan günlerde tüm eczanelerimiz 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecektir." denildi.

Eczaneler pazar günleri ise nöbetçi sistemi ile çalışmakta. Bölgenizdeki nöbetçi Eczaneleri internetten sorgulayabilir aynı zamanda size en yakın eczaneye giderek de öğrenebilirsiniz.

Eczaneler hafta sonu nöbetçi olmasalar da nöbetçi olan eczanenin bilgilerini ve adresini camlarına asarak bilgilendirme yapmaktadır.

ÜLKE GENELİNDE PAZAR GÜNÜ AÇIK OLAN ECZANELERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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