19 aracın lastiğini patlatan 3 kişi tutuklandı
İstanbul'da dün gece Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde 19 aracın lastiğini bıçakla keserek patlatan 3 kişi tutuklandı
Küçükçekmece'de 19 aracın lastiğini bıçakla patlatan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Olay, dün gece saatlerinde Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelmiş, kimliği belirlenemeyen şahıslar 19 aracın lastiklerini bıçakla keserek patlatmıştı.
Fotoğraf: İHA
Polis ekiplerinin çalışmasıyla kimlik bilgileri tespit edilen F.A., Ş.B. ve A.E. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştı. “Mala zarar verme” suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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