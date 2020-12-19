AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün güncel koronavirüs tablosunu açıkladı. Bakan Koca "Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz." açıklamasında bulundu. 19 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı. İşte son dakika korona vaka sayısı ve corona virüs haberleri...

19 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 19 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu saat 19.00'dan sonra açıklandı.

18 ARALIK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Bugün tespit edilen 4.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Aktif vaka sayımız da azalmaya başladı. Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz. Mücadeleye ara vermeden devam edelim." dedi.



TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Son 24 saatte 31 bin 945 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 753 bin 552'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 22 milyon 107 bin 503'e ulaştı. Vaka sayısı 1 milyon 982 bin 90, vefat sayısı 17 bin 610, ağır hasta sayısı 5 bin 707 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 55,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,7 ventilatör doluluk oranı yüzde 41,5, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 4 bin 103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Aktif vaka sayımız da azalmaya başladı. Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz. Mücadeleye ara vermeden devam edelim."

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı ile tedavi gören ve hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının meslek hastalığı veya vazife malulü hükümlerinden yararlanmalarına ilişkin genelge yayımladı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Sabahattin Aydın imzasıyla gönderilen genelgede, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 14. maddesinde, "Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir." hükmüne yer verildiği belirtildi.

Vazife malullüğüne ilişkin uygulamaların, aynı kanunun 47. maddesinde ele alındığı hatırlatılan genelgede, bu kapsamda çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı ortaya çıkan meslekte kazanma ya da çalışma gücü kayıpları ile vefat hallerinde sigortalıların, illiyet bağının kurulması şartıyla "meslek hastalığı" ile "vazife malullüğü" kapsamındaki sosyal güvenlik haklarından yararlandırılabildikleri kaydedildi.



Türk Eczacıları Birliğinden (TEB) Çin'de üretilen koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin, "Bu aşının güvenliği yüzlerce insanın katıldığı Faz 2 çalışmalarında kanıtlanmıştır. Bu sonuç, kısa vadede ağır bir yan etkisinin olmayacağı anlamına gelmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

TEB'den yapılan yazılı açıklamada, aşı konusundaki çalışmalar devam ederken bu sürecin pek çok dezenformasyonu, bilimsel temeli olmayan söylentileri de beraberinde getirdiğine işaret edildi.

Ölümcül bir salgın ile karşı karşıya olunduğuna işaret edilen açıklamada, sadece bilime ve bilim insanlarına itibar edilmesi gerektiği vurgulandı.

Bugüne kadar dünyada 72 milyona yakın insanın Kovid-19 virüsüne yakalandığı, 1 milyon 643 bin 339 kişinin de kaybedildiği anımsatılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İnsanlar, korku ve endişeyle bu sürecin sona ermesini bekliyor. Ancak bir gün gözümüzü açtığımızda Kovid-19 geçmiş olmayacak. Bu büyük felaket ancak aşıyla ve ilaçla durdurulabilir. Bu nedenle tüm dünya Kovid-19'dan korunma ve tedaviye odaklanmış durumda; şu anda 11 aşı, Faz III uygulamasını tamamlamak üzere; yani çok sayıda insanda bu aşıların etkinliği ve güvenilirliği araştırılmaktadır."

Açıklamada, her ülkenin kendi kendine aşı geliştirmediğine, aşı geliştirme süreçlerinin dünyanın neresinde olursa olsun Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yakından izlendiğine vurgu yapılarak, aşıyla ilgili bildirilen yan etkilerin de yine DSÖ'nün bağımsız bilim insanlarınca oluşturulmuş bir komitede değerlendirildiği ifade edildi.



Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, gelecek günlerde Türkiye'de uygulanmaya başlanması planlanan Çinli SinoVac firmasının geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve salgınla mücadeleye ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Aşının menşeinin değil, güvenirlik ve etkililiğinin önemli olduğunu vurgulayan Oğuztürk, SinoVac'ın aşısının üretiminde kullanılan inaktif yani ölü virüs tekniğinin, uzun yıllardır birçok virüs ve bakteriyle mücadele için uygulandığına dikkati çekti.

Oğuztürk, bu sebeple inaktif aşının uygulanmasından sonra meydana gelebilecek yan etkilerin bilindiğini belirterek, "İnaktif aşılar yapıldığında, uygulama yerinde hafif kızarıklık, hafif ateş veya halsizlik durumları ortaya çıkabilir. Ama bunun kısa bir süre sonra geçtiğini ve ciddi anlamda bir yan etkisinin olmadığını çok net bir şekilde ifade edebiliriz." dedi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Kovid-19 aşı çalışması için gönüllü oldu

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Sinovac firmasının geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için gönüllü olduğunu açıkladı.

Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Sinovac-Coronavac aşısından oldum. Bilime ve ülkemize faydalı olur inşallah. Sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin devam ettiğini belirterek, "Filyasyon ekipleri ve hastanelerin üstün gayretleriyle kentteki vaka sayısı 8 Aralık'tan bu yana yüzde 100 düşüş göstermiştir." dedi.

Kentteki filyasyon ekiplerinin çalışmalarına eşlik eden Hülür, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının talimatları ve rehberliği doğrultusunda tüm kurumlarla sıkı bir iş birliğiyle ve koordineli çalıştıklarını söyledi.

Salgının hem kaynağını bulmak hem de pozitif vakanın temaslılarını bularak toplumdan izole etme çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Hülür, şunları kaydetti:

"835 sağlık personelinden oluşan 402 filyasyon ekibi üstün gayret göstererek görev yapıyor. Salgının başladığı günden bu yana 223 bin 750 filyasyonda bulunuldu. 1-18 Aralık'ta ise 50 bin 12 filyasyonda bulunduk. Filyasyon ekipleri ve hastanelerin üstün gayretleriyle kentteki vaka sayısı 8 Aralık'tan bu yana yüzde 100 düşüş göstermiştir. Kurallara uyan tüm vatandaşlar ile fedakar sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki il sağlık yöneticileri ve hastane başhekimleriyle bir araya geldi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il sağlık yöneticileri ve hastane başhekimleri ile İstanbul'daki rutin değerlendirmelerini yaptıklarını belirtti.

Paylaşımında, tedbirlerin etkisinin görülmeye başladığına dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:

"Son hafta içinde pozitif vaka sayısındaki azalma yüzde 20'yi buldu. Hastanelerimizde bunun yansımasını gördük. Polikliniklerde yaklaşık yüzde 30, hastaneye yatışlarda yüzde 15, yoğun bakımda ise yüzde yüzde 10 azalma oldu. Yatak doluluk oranı yüzde 55, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,658'den 1934'e çıkarılan filyasyon ekiplerimiz yaygın temaslı taraması yapıyor. Birlikte tedbirlere uyum ve mücadele sonuç vermeye başladı. Ancak günlük toplam vaka düşüşüne rağmen son günlerde evde bulaşma oranı yükseldi. Evde kalırken tedbirleri elden bırakmayalım. Mücadeleye birlikte ve ara vermeden devam edelim."



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 21 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Kovid-19 ile mücadeleye ilişkin önlemler doğrultusunda saat 21.00'de başlayan hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması, Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm iş yerleri de saat 20.00'de kapandı.

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçiler ve çevrim içi sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçları ile ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak için araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi ve fırına gidip gelebilecek.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

Lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri, bugünle, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatlerinde paket servis faaliyetlerini sürdürebilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde aşıların Acil Kullanım Onayı'na ilişkin düzenleme yapıldığını belirterek, "Acil Kullanım Onayı, 'ruhsat' anlamına gelmemektedir. Sadece, aşının ruhsatlandırılması için gerekli veriler sağlanıncaya kadar verilen, süresi belli olan geçici bir izindir." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun Acil Kullanım Onayı verebilmesine imkan sağlayan "Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hakkında bilgi verdi.

Yönetmelikle ilgili asılsız bilgiler yayıldığının görüldüğünü aktaran Bakan Koca, düzenlemenin özellikle yerli aşı adayları ve Türkiye'de kullanılacak tüm aşılar için yapılmış bir düzenleme olduğunu vurguladı.

Acil Kullanım Onayı'nın, Kovid-19 gibi pandemilerde yayılımın önüne geçmek ve halk sağlığını korumak üzere geliştirildiğini ve güvenli aşılara vatandaşların mümkün olan en erken sürede erişimine olanak sağlayan bir uygulama niteliği taşıdığını belirten Koca, şunları kaydetti:

"Söz konusu değişiklikle bir eksiklik giderilmiş ve dünya genelinde uzun süredir kullanılan bu uygulamaya mevzuatımızda yer verilmiştir. Acil Kullanım Onayı, ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere dünya genelinde uzun süredir kullanılmaktadır. Halihazırda dünyada öne çıkan Kovid-19 aşılarına verilen onay, bu kapsamdadır. Dünya Sağlık Örgütü de ihtiyaç duyulan durumlarda aşı dahil çeşitli ürün grupları için aynı prosedürü önermektedir. "

Türkiye genelinde 16 ayrı yerli aşı ile Ar-Ge çalışmalarının devam ettiğini bildiren Koca, halihazırda bir inaktif aşının Faz 1 klinik çalışmasında sona gelindiğini ve Faz 2 çalışmalarına hazırlanıldığını aktardı.

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 74 milyon 901 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 662 bini, iyileşenlerin sayısı ise 52 milyon 639 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 17 milyon 401 bini, Hindistan'da 9 milyon 953 bini, Brezilya'da 7 milyon 42 bini ve Rusya'da 2 milyon 762 bini geçti.

Biontech/Pfizer'in Kovid-19 aşısı 2 kişide "aşırı alerjik tepkiye" yol açtı

ABD'de geçen hafta acil kullanımına onay verilen Alman biyoteknoloji şirketi Biontech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının uygulandığı 2 sağlık çalışanında "aşırı alerjik tepkiye" yol açtığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ),salgının ilk nerede ve nasıl hayvanlardan insanlara geçtiğini araştırmak üzere Çin'e heyet göndereceği bildirildi.

Avrupa Birliği (AB),salgına karşı geliştirilecek aşı alım çalışmaları kapsamında Novavax firması ile 200 milyon dozluk alım sözleşmesi imzalayacağını açıkladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ülkelerinde aşılama kampanyalarının 27 Aralık'ta başlayacağını bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Fransa Başbakanı Jean Castex, Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand ve Macron'un eşi Brigitte Macron, Macron ile temasta oldukları gerekçesiyle karantinaya girdi.

İngiltere'de uzmanlar, D vitamini kullanmanın Kovid-19'u önlediğine veya tedavi ettiğine yönelik "yeterli kanıt bulunmadığını" açıkladı.

İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte'nin, koalisyon ortakları ve bölge yöneticileri ile 24-27 Aralık ve 31 Ocak-3 Ocak döneminde bütün ülkede serbest dolaşımı sınırlandıracak ülke genelinin "kırmızı bölge" ilan edilmesini öngören tedbirleri değerlendirmeye aldığı belirtildi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı Armin Laschet, sosyal medya hesaplarından yayımladıkları ortak video mesajda, vaka sayılarının artması nedeniyle "lütfen evde kalın" çağrısı yaptı.

Danimarkada'da "günlük en yüksek vaka sayısına" ulaşıldı

Danimarka’da son 24 saatte 4 bin 34 kişide virüs tespit edilmesiyle salgının ortaya çıktığı 27 Ocak’tan bu yana tutulan kayıtlarda "günlük en yüksek vaka sayısına" ulaşıldı. Ülkede toplam vaka sayısı 123 bin 813'e çıktı.

İran'ın başkenti Tahran'da inşaat sektöründe çalışan yaklaşık 70 bin kişinin, salgın nedeniyle işsiz kaldığı bildirildi.

Güney Amerika ülkesi Uruguay, salgın nedeniyle ülke sınırlarını Noel Bayramı ve yeni yıl öncesinde, 21 Aralık-10 Ocak tarihlerinde kapatma kararı aldı.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, halkı, Kovid-19 aşılarının sahtelerinin sanal ortamda satıldığı konusunda uyardı.

Avustralya'da salgın nedeniyle temmuzda Melbourne'de 9 gökdelende yaşayanların polis himayesinde evlerine kapatılmasının insan haklarının ihlali olduğu sonucuna varıldı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Kovid-19 aşılarının AstraZeneca ve Novavax ilaç şirketlerinden de temin edileceğini, herkesin salgına karşı aşılanacağını bildirdi.

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland, salgın nedeniyle seyahat kısıtlaması getirdiği 56 ülke vatandaşlarını ülkeye kabul etmeye başlayacağını duyurdu.

Sri Lanka'da Hristiyan din adamları, salgın nedeniyle ölenlerin cesetlerinin din hassasiyeti gözetilmeden zorla krematoryumlarda yakılmasını protesto etti.

Suudi Arabistan'da aşı kampanyası başlarken, Sağlık Bakanı Tevfik er-Rabia'nın da aşının ilk dozunu aldığı belirtildi.

Afrika'da her 5 kişiden 1'inin Kovid-19 aşısı olmak istemediği bildirildi.

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya, Kovid-19 aşısını ülkeye getirmek gibi planlarının olmadığını açıkladı.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın, salgın önlemleri nedeniyle 18 Ocak yerine 8 Şubat'ta başlayacağı duyuruldu.