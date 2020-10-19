19 Ekim koronavirüs tablosu açıklanıyor! Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu? Son dakika koronavi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son olarak 18 Ekim koronavirüs tablosunu açıkladı. Koca "Bugün 1.500’den fazla iyileşen hastamız var. Yeni tespit edilen 1.815 hastamız var. Ağır hasta sayısı durağan seyrine devam ediyor. Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız." açıklamasında bulundu.

19 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR!

19 Ekim koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

18 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SALGININDA SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 112 bin 131 Kovid-19 testi yapıldı, 1723 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 71 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1401 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 302 bin 499'a çıktı.

Toplam test sayısı 12 milyon 306 bin 909'a ulaştı. Hasta sayısı 345 bin 678, vefat sayısı 9 bin 224, ağır hasta sayısı 1428, aktif hasta sayısı 33 bin 955 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,9, yatak doluluk oranı yüzde 48,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,7, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,4 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün yapılan testlerde 1723 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayısını düşürecek olan, hastalığın bulaş yollarını engellemektir. Bunun için şu an en önemli silahımız tedbirlere birlikte uymak. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız."

Taksim'de turistlere yönelik drone destekli Kovid-19 denetimi

Beyoğlu Taksim'de polis ekipleri, Kovid-19 önlemleri kapsamında turistlere yönelik denetim yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Aracı Büro Amirliği (İHA Büro) ekipleri, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde devriye görevi gerçekleştirdi.

Polisler, maske takmayan turistlerden ve bazı vatandaşlardan Kovid-19 tedbirlerine uymalarını istedi.İHA Büro ekipleri de uçurdukları İHA'dan maske takılması ve Kovid-19 tedbirlerine uyulması için Türkçe ve İngilizce anonslar yaptı.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz'den kış uyarısı

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, Kovid-19 önlemlerinin rehavete kapılmadan sürdürülmesi halinde, toplumun kış aylarını rahat geçireceğini söyledi.

Gündüz, Kovid-19 salgını Türkiye'de tanındıkça insanların ve sağlıkçıların hastalık konusunda deneyim kazanmaya başladığını ifade etti.

Normalleşme sürecinde kurallara uyulmaması nedeniyle özellikle eylül ve ağustosta Türkiye'nin belirli bölgelerinde vaka sayılarında ciddi yükselişler görüldüğünü anımsatan Gündüz, sonrasında toplumun maske, mesafe ve hijyen konusunda daha duyarlı hale geldiğini anlattı.

Gündüz, hastalıkla mücadelede tedbirlerin önemine değinerek, "Toplumun tedbirlere sıkı sıkıya uyması, bu hastalığın bulaşmasını, artmasını engelleyecek ama bundan rehavete kapılıp da ödün verilirse önümüzdeki aylarda yine vaka sayıları artışa geçebilir. Tedbirlerle bir noktaya gelebiliyoruz. Henüz aşısı bulunmadığı, toplum bağışıklık kazanmadığı için mutlaka tedbirlere sıkı sıkıya devam etmek ve bu virüsle yaşamayı öğrenmek gerekiyor." diye konuştu.

DÜNYADA KORONAVİRÜS SALGININDA SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Vaka sayısı ABD'de 8 milyon 354 bin, Hindistan'da 7 milyon 546 bin, Brezilya'da 5 milyon 224 bin ve Rusya'da 1 milyon 399 bine ulaştı.

Fransa'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısının artmasından dolayı kararlaştırılan sokağa çıkma yasağının başlaması nedeniyle sokaklar boşaldı.

Suudi Arabistan'da, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'da, salgın tedbirleri nedeniyle verilen 7 aylık aranın ardından yeniden cemaatle namaz kılındı.

İspanya'da sporcularda tespit edilen Kovid-19 tanılarından dolayı basketbol ve futbolda birer maç ertelendi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Belgrad Arena'nın, yarın itibarıyla Kovid-19 hastalarının tedavi göreceği hastane olarak kullanılacağı ifade edildi.