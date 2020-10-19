MasterChef Türkiye'nin 19 Ekim bölümünde 10. haftanın kaptanlık oyunu 2 aşamadan oluştu. Birinci aşamada soğuk sandviç, ikinci aşamada sıcak sandviç yapan yarışmacılar stresli ve heyecanlı anlar yaşadı.

MASTERCHEF TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MAVİ TAKIM KAPTANI: ERAY

KIRMIZI TAKIM KAPTANI: EMİR

MASTERCHEF TAKIM KAPTANLARI DÜELLESOUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'de bu oyunu kazanan yarışmacı karşı takımdan bir kişiyi alıp kendi takımındaki bir kişi ile değiştirebilecek. Yarışmacılar yaratıcı bir ton balıklı makarna yapacak.

MasterChef Türkiye'de takım kaptanları arasında düzenlenen düello devam ediyor. Sonuç belli olur olmaz haberimizde olacak.