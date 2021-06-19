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19 Haziran Cumartesi eczaneler açık mı? Hafta sonu (Cumartesi gecesi) nöbetçi eczaneler listesi (19 Haziran)

Koronavirüsle mücadele kapsamında 1 Haziran'dan itibaren geçerli olan kararlara göre Pazar günleri ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Cumartesi akşamı saat 22.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı hafta sonu nöbetçi eczanelerin neler olduğunun merak edilmesine yol açtı. İşte 19 Haziran Cumartesi günü ülke genelinde açık olan eczaneler...

19 Haziran Cumartesi eczaneler açık mı? Hafta sonu (Cumartesi gecesi) nöbetçi eczaneler listesi (19 Haziran)

Hafta sonu sokağa çıkma yasaklarında en çok merak edilen konulardan biri de nöbetçi eczaneler oluyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre bu akşam saat 22.00'de başlayacak olan sokağa çıkma yasağı pazartesi sabah 05.00'te sona erecek. İşte hafta sonu açık olacak nöbetçi eczaneler

19 HAZİRAN NÖBETÇİ ECZANELER

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul'da 5 Aralık 2020 tarihinden bu yana her cumartesi günü uygulanan eczane nöbet sistemi sona ermiştir. Pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczanelerimiz, bunların dışında kalan günlerde tüm eczanelerimiz 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecektir." denildi.

Eczaneler pazar günleri ise nöbetçi sistemi ile çalışmakta. Bölgenizdeki nöbetçi Eczaneleri internetten sorgulayabilir aynı zamanda size en yakın eczaneye giderek de öğrenebilirsiniz.

Eczaneler hafta sonu nöbetçi olmasalar da nöbetçi olan eczanenin bilgilerini ve adresini camlarına asarak bilgilendirme yapmaktadır.

19 HAZİRAN CUMARTESİ GECESİ ÜLKE GENELİNDE AÇIK OLACAK NÖBETÇİ ECZANELER İÇİN TIKLAYINIZ

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