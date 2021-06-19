19 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 215 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 480 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

19 HAZİRAN KORONA TABLOSU AÇIKLANDI

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.



18 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ağır hasta sayısı 856 oldu, 4 bin 427 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 224 bin 224'e yükseldi.

Test sayısı 58 milyon 123 bin 990'a ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 359 bin 728, vefat sayısı da 49 bin 71 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 2 milyar 540 milyon dozu aştı.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 178 milyon 386 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 861 bine, iyileşenlerin sayısı 162 milyon 910 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 378 bini, Hindistan'da 29 milyon 821 bini, Brezilya'da 17 milyon 704 bini ve Fransa'da 5 milyon 749 bini geçti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) direktörü Rochelle Walensky, virüsün Delta varyantının ABD’de en baskın tür olmasının beklendiğini söyledi.

ABD’nin New York şehrinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kaldıkları sığınaklardan geçici olarak otellere yerleştirilen yaklaşık 8 bin evsizin tekrar sığınaklara döndürüleceği belirtildi.

Rusya, Türkiye’ye tüm uçuşları 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatma kararı aldığını açıkladı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da salgına karşı alınan bazı tedbirlerin süresinin 29 Haziran'a kadar uzatıldığı bildirilirken, Moskova Belediyesi Sağlık Departmanı, şehirdeki hastanelerde yapılacak rutin tedavilere, sadece aşılı vatandaşların alınacağını duyurdu.

İtalya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un "Delta" varyantı vakalarında artış yaşanan İngiltere’den geleceklere, 5 günlük karantinaya girme şartı getirdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, salgın önlemleri kapsamında Mart 2020'den bu yana zorunlu olan maske kullanma uygulamasının 26 Haziran'dan itibaren açık alanlarda serbest bırakılacağını açıkladı.

Almanya'da salgınla mücadelede, halkın yarısına Kovid-19 aşısının ilk dozunun uygulandığı bildirildi.

Brüksel mahkemesi, AstraZeneca firmasının Avrupa Birliği'ne (AB) 27 Eylül'e kadar 50 milyon doz aşı tedarik etmesi gerektiğine hükmetti.

Japonya’da 24 Temmuz’da başlayacak Tokyo Olimpiyatları’nda görevli kişiler ve medya çalışanları, aşılanmaya başlandı.

Afrika'da turizm bakanları, salgından olumsuz etkilenen sektörün tekrar hareketlenmesi için ortak çalışma kararı aldı.

Filistin yönetimi ile İsrail, 1 milyon dozdan fazla aşı takası için anlaştı. Varılan mutabakat sonucu İsrail’in stoklarındaki son kullanma tarihi yaklaşan 1 ila 1,4 milyon doz BioNTech-Pfizer aşısını Filistin’e vereceği ifade edilirken, karşılığında ise Filistin’in BioNTech-Pfizer’dan eylül ve ekimde alacağı aşıları İsrail’e göndereceği kaydedildi.

Dünya Bankası, yaklaşık 7 yıldır iç savaş sarmalından çıkamayan Yemen'e salgına karşı yürütülen aşılama kampanyasını desteklemek için 20 milyon dolar yardımda bulunacağını duyurdu.