İstanbulluların gündeminde su kesintisi ve İstanbul barajlarının doluluk oranları var. 19 Mart 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İstanbullular tarafından araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul Başakşehir, Eyüpsultan, Kartal, Ümraniye'de bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 19 Mart 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

19 MART İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Kayabaşı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.03.2021 09:41 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.3.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Çırçır Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.03.2021 09:36 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 19.03.2021 09:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Karlıktepe Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.03.2021 10:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.3.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Mah,Yenişehir Mah,Tatlısu Mah,Çakmak Mah,Fatih Sultan Mehmet Mah,Çamlık Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.03.2021 09:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : İnkilap Mah,Yamanevler Mah,Hekimbaşı Mah,Fatih Sultan Mehmet Mah,Saray Mah,Ihlamurkuyu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.03.2021 10:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

