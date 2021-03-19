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19 Mart İstanbul güncel su kesintisi duyuruları! İSKİ DUYURDU: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

19 Mart Cuma günü İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında meydana gelen su kesintileri araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı (İSKİ) İstanbul Avrupa yakasında ve Anadolu yakasında su kesintisi yaşanan ilçeleri İstanbullularla paylaştı. İşte 19 Mart İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabı... 19 Mart İSKİ su kesintisi duyuruları ve İSKİ baraj doluluk oranları

19 Mart İstanbul güncel su kesintisi duyuruları! İSKİ DUYURDU: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbulluların gündeminde su kesintisi ve İstanbul barajlarının doluluk oranları var. 19 Mart 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İstanbullular tarafından araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul Başakşehir, Eyüpsultan, Kartal, Ümraniye'de bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 19 Mart 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

19 MART İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Kayabaşı Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:19.03.2021 09:41
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 19.3.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Çırçır Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:19.03.2021 09:36
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 19.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Güzeltepe Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi:19.03.2021 09:43
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 19.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Kartal
Etkilenen Mahalleler:Karlıktepe Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:19.03.2021 10:27
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 19.3.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Ümraniye
Etkilenen Mahalleler:Mehmet Akif Mah,Yenişehir Mah,Tatlısu Mah,Çakmak Mah,Fatih Sultan Mehmet Mah,Çamlık Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:19.03.2021 09:55
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 19.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Ümraniye
Etkilenen Mahalleler:İnkilap Mah,Yamanevler Mah,Hekimbaşı Mah,Fatih Sultan Mehmet Mah,Saray Mah,Ihlamurkuyu Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:19.03.2021 10:13
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 19.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


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