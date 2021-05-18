Yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı! Ulu Önder Atatürk'ün tüm yurda armağan ettiği güzide bayramımız yurtta neşe ve coşku içinde kutlanacak. Türkiye son bir buçuk yıldır dini ve milli bayramlarını koronavirüs salgını gölgesinde kutluyor. Peki 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs resmi tatil mi? İşte 19 Mayıs 2021 yasakları ile ilgili son durum...

19 MAYIS 2021 RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatildir. Resmi kurumlar kapalıdır.

19 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

19 Mayıs 2021'de kademeli normalleşme kararları uygulanacak.

Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.