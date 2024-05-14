İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 19 Mayıs için yapılacak etkinlikler listesi açıklandı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Bayramı kutlamaları için heyecanlı bekleyiş devam ederken konser verecek sanatçılar merak konusu oldu. Peki, İstanbul 19 Mayıs konserleri nerede olacak, hangi sanatçılar gelecek? İşte detaylar...