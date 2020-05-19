19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - KIRŞEHİR

Kırşehir'de düzenlenen törende yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyuldu.Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin ve yetkililer, Cacabey Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sundu.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program sona erdi.Törene, kurum yetkilileri, antrenörler ve gençler katıldı.
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