19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - MALATYA

AA

Saygı duruşundan bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kayhan, 19 Mayıs'ın milletin bir defa daha şaha kalkışının göstergesi olduğunu söyledi.19 Mayıs'ın Türk milletinin azminin ve manevi gücünün ispatı olduğunu ifade eden Kayhan, "19 Mayıs, milli egemenlik ve milli iradenin hakimiyet günüdür. 19 Mayıs, geleceğimizin teminatı olan gençliğimize güvenin sembolüdür. 19 Mayıs ruhu Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık ateşini temsil ettiği gibi, bu ülkenin evlatlarının da el ele, gönül gönüle verdiği zaman üstesinden gelemeyeceği hiçbir meselenin olmayacağını anlatmaktadır." diye konuştu.Törene katılanların maske takıp sosyal mesafeye uydukları görüldü.