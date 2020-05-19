19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - KÜTAHYA

AA

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, törende Zafer Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.Yeni tip koronavirüs (Kovit19) tedbirleri kapsamında az sayıda kişinin katıldığı ve sosyal mesafeye uyulan tören, saygı duruşunda bulunma ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi.Gayret, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın sebebiyle buruk bir bayram yaşadıklarını belirtti.Kütahya Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen törende marşlar okundu.