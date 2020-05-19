19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - DENİZLİ

AA

Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Denizli Valiliği önünden 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanına kadar yürüyüş düzenlendi.Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde sınırlı katılımla gerçekleştirilen etkinlikte, belediyenin bazı sporcuları ve halk oyunları ekiplerinden görevliler, Gazi Mustafa Kemal Bulvarında büyük boy Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak yürüdü.Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı ile diğer yetkililerin ellerinde bayraklarla eşlik ettiği yürüyüşte bulvardaki vatandaşlar da evlerinin balkonlarından bayrak ve alkışla kutlama etkinliğine katıldı.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında törene katılanlar maske takarken, bando takımının çaldığı marşlara eşlik etti.