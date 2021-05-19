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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında 102 bisikletli şehir turu attı

İstanbul'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 102 bisikletli pedal çevirdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında 102 bisikletli şehir turu attı
AA

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 102. yılı dolayısıyla İstanbul Valiliği'nce düzenlenen etkinlik, Vali Ali Yerlikaya'nın start vermesiyle başladı.

Etkinliğe katılan 102 bisikletli Ayasofya Meydanı'ndan başlayarak Dolmabahçe Sarayı'na kadar şehir turu attı.

Etkinlikte sporcu Ecrin Mert de basketbol toplarıyla gösteri yaptı.

Vali Yerlikaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamındaki etkinliklerinin bir hafta boyunca Kovid-19 salgını tedbirleri altında devam edeceğini belirtti.

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın çok değerli ve önemli olduğunu vurgulayan Yerlikaya, şunları söyledi:

"Çünkü 16 Mayıs'ta Bandırma Vapuru ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları buradan hareket ettiler. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastılar. 19 Mayıs ruhu neydi? Bizim milli mücadele startının ateşinin ilk yakıldığı gündür 19 Mayıs. Akabinde Amasya-Sivas-Erzurum'la beraber bu ateş, bu bağımsızlık ruhuyla kenetlenme, tüm Anadolu'ya yayıldı ve 23 Nisan 1920'de TBMM ile taçlandı. Kurtuluş mücadelemiz bizzat meclis tarafından Cumhuriyetle taçlandı. 19 Mayıs Gazi'nin gençlere armağan ettiği, 'Bütün ümidim gençliktedir' dediği ve 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz.' dediği ve vasiyeti olan, yani medeni muasır ülkeler seviyesine çıkmayla ilgili vasiyeti deklare ettiği gün. Ben İstanbul'umuz ve ülkemizin Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum, tebrik ediyorum. Başta cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşları, bütün şehitlerimiz ve gazilerimizi şükranla minnetle yad ediyorum. Bütün hemşerilerimin bayramını tebrik ediyorum."

Bisiklet turuna katılan 50 yaşındaki Saygın Akgül de bu bayramın hissettirdiği duyguları ifade etmekte zorlandığını belirterek, "Dünyada örneği yok. Başka bir liderin vermemiş olduğu bayramı bize yaşatıyor. Onun maneviyatı çok çok yüksek. İfade edilmez." dedi.

Etkinlikte yer alarak pedal çeviren Burak Özgün de Kovid-19 nedeniyle uzun süredir bu tarz etkinlikleri yapamadıklarını anlatarak, "Bayramlarda bir araya gelmek bence bizim toplumumuz için önemli bir durum. O yüzden tekrar bir araya gelmek güzel duygu. Bugün Yenikapı'dan sahile inip, Kazlıçeşme'den sonra Beşiktaş'a gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Basketbol topuyla gösteri yapan Ecrin Mert ise böyle bir günde gösteri yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

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