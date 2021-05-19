19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yurt genelinde resmi bir bayram olarak kutlanır ve yine yurt genelinde bugün resmi tatildir. Peki 19 Mayıs Pazartesi (Bugün) PTT, Kargolar, Bankalar, Eczaneler açık mı? 19 Mayıs tatil mi? İşte detaylar...

19 MAYIS PTT, KARGOLAR, BANKALAR VE ECZANELER AÇIK MI?

Bugün Bankalar açık mı, kapalı mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğu için bankalar kapalıdır.

Bugün PTT açık mı kapalı mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğu için PTT kapalıdır.

Bugün Eczaneler açık mı kapalı mı?

Eczaneler Pazar günleri ve resmi tatillerde nöbetçi eczane usulü hizmet veriyorlar. Bu nedenle 19 Mayıs 2021 Çarşamba günü sadece nöbetçi eczaneler açık olacak. Kendinize en yakın eczaneye giderek mahallenizde bulunan eczaneler içerisinden hangisinin nöbetçi olduğunu öğrenebilirsiniz.

Bugün Kargolar açık mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak geçiyor. Kargoların çalışma durumu kargo şirketlerinin çalışma şekillerine göre değişiklik gösterebiliyor. Kargo şirketleri ile iletişim kurularak 19 Mayıs çalışma durumları ile ilgili detayları öğrenebilirsiniz.