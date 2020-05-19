19 Mayıs doğumlu gençlere doğum günü sürprizi - AMASYA

AA

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle farklı faaliyetler yürütüyor.Bu kapsamda 19 Mayıs doğumlu olan Sevim Beyza Şahin ve Mustafa Aykut Demirci için hazırlanan pastalar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Necmi Kılıç tarafından öğrencilerin evine götürüldü.Kapıda mumların yakılmasının ardından evin kapısını çalan Kılıç ve beraberindekiler, sosyal mesafeye uyarak öğrencilerine doğum günü sürprizi yaptı, hediye verdiler.Kılıç AA muhabirine yaptığı açıklamada; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 101. yılı olduğunu söyledi.101. yılımızı maalesef koronavirüs (Kovid-19) dolayı buruk bir şekilde kutlandığını belirten Kılıç, “bu bayramda gençlerimizle birlikte coşkumuzu kaybetmemek adına değişik alternatifler bulduk. İlçemizde 19 Mayıs doğumlu gençlerimizi belirleyerek pasta ve hediyelerle kendilerini onurlandırmak istedik.Kılıç, biz gençlerimize güveniyoruz gençlerimizde bizlere güvensinler dedi.Sevim Beyza Şahin, Bu gün benim için çok özel bir gün, hem doğum günüm hem, Atatürk’ün biz gençlere armağan etiği gün, hemde benim 18. yaş günüm. Bu özel günde bizleri mutlu eden Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne çok teşekkür ederim.