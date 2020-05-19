19 Mayıs'ta gençlere öğüt niteliğinde klip,

AA

Kamuoyunda Yudum olarak tanınan sanatçı Yudum Koral, Türk milletinin Kurtuluş Savaşı, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi, yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelede ortaya koyduğu destansı mücadeleye dikkat çekmek için hazırladığı, söz ve bestesi kendisine ait olan "Gör Evlat" isimli eserine klip çekti.

Klipte, Kurtuluş Savaşı ile milletin düşmana, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ile milletin darbeci vatan hainlerine karşı ortaya koyduğu destansı mücadeleyi anlatan görsellere yer veren sanatçı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı günü dijital platformlarda yayına giren klip ile gençlere öğütler veriyor.

Yudum Koral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle milli ve dini bayramlar ile özel günlerin sade törenlerle, daha çok sosyal medya üzerinden iletişime geçilerek kutlandığını belirtti.

Böyle bir süreçte, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılında gençlere armağan olsun diye "Gör Evlat" eserine klip çekerek bu anlamlı günde gençlerle buluşturduğunu ifade eden Yudum, şöyle konuştu:

"Türk milletinin tarih boyunca bir çok kahramanlık hikayesi olmuştur. Bunlardan biri Kurtuluş Savaşı ve en son hepimizin bire bir şahit olduğu 15 Temmuz Demokrasi Zaferi. Birinci zaferde bağımsızlığını ilan eden ve demokrasinin temellerini atan bu millet, ikinci zaferinde o demokrasinin devamlılığını sağlamıştır. Ben de Gör Evlat klibimde bu hikayeyi anlatmaya çalıştım, bu anlamlı günde gençlerimize müzikal bir belgesel bırakmak istedim. Umarım bu kliple gençlerimize bu milletin bugünlere gelebilmek ve gelecek nesillere daha daha iyi bir Türkiye bırakmak için verdiği mücadeleyi anlatabilmişizdir."

Sanatçı Yudum, Faysal Tokmak yönetmenliğinde çekilen klibin tüm dijital platformlarda yayına girdiğini bildirdi.