19 Mayıs'ta noterler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs yarın noter açık mı, tatil mi?

Bu sene hafta içine denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yarın yani çarşamba günü kutlanacak. Yarın noterde işi olan vatandaşlarımız 19 Mayıs'ta noterler açık mı, kapalı mı? Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 19 Mayıs'ta noterler tatil mi? Sorusunun yanıtı hakkında detaylar...

19 MAYIS'TA NOTERLER AÇIK MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ülkemizdeki resmi tatillerden biridir. Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermemektedir. Bu kapsamda 19 Mayıs yarın noterler kapalı olacak ve işlem gerçekleştirilmeyecek.

Noterler 20 Mayıs Cuma günü normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecekler.