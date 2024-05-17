19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs 2024 Pazar metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?
19 Mayıs'ta toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığı araştırılıyor. Geçtiğimiz resmi tatil günlerinde toplu taşımaların ücretsiz hizmet vermesi sebebiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda metro, metrobüs, vapur, tramvay ve marmaray ücret tarifesi merak konusu oldu. İşte, "19 Mayıs 2024 Pazar günü toplu taşımalar ücretsiz mi?" sorusunun yanıtı...
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm Türkiye'de büyük bir coşku ile kutlanacak. Yurdumuzun dört bir yanında 19 Mayıs'a özel etkinlikler düzenlenecek. Peki, 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, konuya dair ayrıntılar haberimizin devamında...
19 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMALAR ÜCRETSİZ Mİ?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir’de Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.
19 MAYIS'TA İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz.
Otobüs ve Metrobüs Seferleri Pazar günü tarifesi ile çalışacaktır.
*Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir.
19 MAYIS'TA ANKARA VE İZMİR'DE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?
Henüz EGO ve ESHOT Genel Müdürlükleri'nden konuya ilişkin açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz resmi tatillerde Ankara ve İzmir'de de toplu taşımalar ücretsiz olarak hizmet vermişti. Bu kapsamda 19 Mayıs Pazar günü de toplu ulaşımın ücretsiz olması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama gelmesi halinde haberimize eklenecek.