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        Haberler Kısayol 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs 2024 Pazar günü metro, metrobüs, İETT, otobüsler bedava mı olacak?

        19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Pazar günü metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye'nin dört bir tarafından büyük bir coşku içinde kutlanacak. Yurt genelinde hazırlıklar sürerken, 19 Mayıs 2024 Pazar günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağına ilişkin araştırmalar başladı. İşte 19 Mayıs Pazar İstanbul, Ankara, İzmir metro, metrobüs, otobüsler ücretsiz mi olacak sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2024 - 18:16 Güncelleme: 18.05.2024 - 20:42
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        19 Mayıs için geri sayım sürüyor. Konser ve çeşitli etkinliklerle yurdun dört bir tarafında kutlanacak bu önemli gün öncesinde, "19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs 2024 Pazar metro, metrobüs, otobüsler bedava mı olacak?" soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte 19 Mayıs 2024 Pazar toplu taşıma ücretsiz mi olacak sorusunun yanıtı...

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        19 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMALAR ÜCRETSİZ Mİ?

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir’de Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

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        19 MAYIS'TA İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz.

        Otobüs ve Metrobüs Seferleri Pazar günü tarifesi ile çalışacaktır.

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        *Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir.

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        19 MAYIS'TA ANKARA VE İZMİR'DE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

        Henüz EGO ve ESHOT Genel Müdürlükleri'nden konuya ilişkin açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz resmi tatillerde Ankara ve İzmir'de de toplu taşımalar ücretsiz olarak hizmet vermişti. Bu kapsamda 19 Mayıs Pazar günü de toplu ulaşımın ücretsiz olması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama gelmesi halinde haberimize eklenecek.

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