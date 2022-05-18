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19 Mayıs yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs'ta Ankara, İzmir ve İstanbul'da Marmaray, otobüs, metro, vapur ve metrobüs ücretsiz mi?

19 Mayıs yarın toplu taşıma ücretsiz mi? sorusu toplu taşıma kullanacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milli Bayram ve resmi tatillerde illerden toplu taşıma düzenlemesine dair açıklamalar yapılıyor. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı sorgulanıyor. İşte, 19 Mayıs Marmaray, otobüs, metro, vapur ve metrobüs ücretsiz olan iller…

  • 01
    19 Mayıs yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs'ta Ankara, İzmir ve İstanbul'da Marmaray, otobüs, metro, vapur ve metrobüs ücretsiz mi, bedava mı?

    19 Mayıs’ta marmaray, otobüs, metro, vapur ve metrobüsün bedava olup olmayacağı araştırmaları hız kazandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda toplu taşıma ücretsiz olmuştu. Milli bayram ve resmi tatil kapsamına giren Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz mi sorusuna yanıt, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından geldi. İşte, 19 Mayıs Marmaray, Başkentray ve İZBAN ile toplu taşıma ücretsiz olan iller…
  • 02
    19 Mayıs yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs'ta Ankara, İzmir ve İstanbul'da Marmaray, otobüs, metro, vapur ve metrobüs ücretsiz mi, bedava mı?

    19 MAYIS’TA İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

    Milli bayram ve resmi tatillerimizden biri olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda toplu taşımanın durumu sorgulanıyor. Geçtiğimiz yıl 19 Mayıs’ta tüm İETT seferleri ücretsiz hizmet vermişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs’ta saat 00.00’dan 23.59’a kadar ücretsiz hizmet verecektir.” ifadelerine yer verildi.
  • 03
    19 Mayıs yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs'ta Ankara, İzmir ve İstanbul'da Marmaray, otobüs, metro, vapur ve metrobüs ücretsiz mi, bedava mı?

    İZMİR'DE 19 MAYIS’TA TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda toplu taşımanın 1 kuruş olduğu müjdesini vermişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İZBAN trenleri ücretsiz hizmet verecek.
  • 04
    19 Mayıs yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs'ta Ankara, İzmir ve İstanbul'da Marmaray, otobüs, metro, vapur ve metrobüs ücretsiz mi, bedava mı?

    19 MAYIS ANKARA’DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

    Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda; Toplu taşıma araçları (otobüs, metro, ANKARAY ve teleferik) ücretsiz olarak hizmet verecek.” Ifadelerine yer verildi.
  • 05
    19 Mayıs yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs'ta Ankara, İzmir ve İstanbul'da Marmaray, otobüs, metro, vapur ve metrobüs ücretsiz mi, bedava mı?

    19 MAYIS TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı resmi twitter hesabından yapılan açıklamaya göre; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri saat 00.00’dan 23.59’a kadar ücretsiz olarak hizmet verecek.

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