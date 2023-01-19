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19 Ocak Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletlerinde indirim!

A101 aktüel ürünler kataloğu 19 Ocak 'Aldın Aldın' broşürü ucuz yolla alışveriş yapmak isteyenlerle paylaşıldı. Teknolojik ürünlerde küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden ev tekstiline kadar onlarca ürünün indirimli fiyatıyla yer aldığı A101 aktüel ürünler kataloğunda çeyiz ürünleri dikkat çekti. Koltuk takımı 6 bin 490 TL'ye ve 30 parça çatal kaşık takımı 590 TL'ye satışa çıkıyor. İşte, 19 Ocak Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirimleri ve ürün fiyatları listesi...

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  • A101 'Aldın Aldın' broşürünü yayınladı! 19 Ocak 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletlerinde indirim!

    A101 market her hafta Perşembe günü 'Aldın Aldın' indirim kataloğunu yayınlamaya devam ediyor. 19 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan; televizyon, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, midi fırın, elektrikli süpürge, blender seti ve çatal kaşık takımı gibi onlarca ürün raflardaki yerini alıyor. A101 aktüel ürünler indirim kataloğunda 6 bin 490 TL'ye satışa sunulan koltuk takımı, çeyiz düzeceklerin dikkatini çekti. İşte, 19 Ocak 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu fırsatları tam indirim listesi...
  • A101 'Aldın Aldın' broşürünü yayınladı! 19 Ocak 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletlerinde indirim!

    A101 19 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTE

    55'' Ultra HD Smart TV 7.899,00 TL

    50'' 4K Android TV 7.199,00 TL

    55'' Ultra HD Smart TV 6.299,00 TL

    32'' Uydu Alıcılı Smart Led TV 3.599,00 TL
  • A101 'Aldın Aldın' broşürünü yayınladı! 19 Ocak 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletlerinde indirim!

    No-Frost Buzdolabı 7.399,00 TL

    5 kg Çamaşır Makinesi 3.999,00 TL

    6 Programlı Bulaşık Makinesi 4.999,00 TL
  • A101 'Aldın Aldın' broşürünü yayınladı! 19 Ocak 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletlerinde indirim!

    Koltuk Takımı 6.490,00 TL

    36 Parça Siyah Sedef Çatal Kaşık Bıçak Takımı 990,00 TL

    Sade 30 Parça Çatal Kaşık Takımı 590,00 TL
  • A101 'Aldın Aldın' broşürünü yayınladı! 19 Ocak 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletlerinde indirim!

    Katı Meyve Sıkacağı 499,00 TL

    Midi Fırın 749,00 TL

    El Blender Seti 329,00 TL

    Erkek Bakım Seti 239,00 TL

    Çubuk Blender 279,00 TL

    Su Isıtıcı 129,00 TL

    Elektrikli Süpürge 949,00 TL

    Portatif Buharlı Kırışık Giderici 439,00 TL

    Şarjlı Epilatör 199,00 TL

    Saç Kesme Makinesi 149,00 TL

    Dijital Banyo Baskülü 149,00 TL

    Kumandalı Fan Isıtıcı 249,00 TL

    Cep Telefonu 2.199,00 TL

    Klavye Mouse Seti 99,95 TL

    Kablolu Kulaklık 69,95 TL
  • A101 'Aldın Aldın' broşürünü yayınladı! 19 Ocak 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletlerinde indirim!

    Çiçek Balı 59,90 TL

    Siyah Zeytin 42,95 TL

    Granül Kahve 29,90 TL

    Çikolata Paketi 45,00 TL

    Ayçiçek Yağı 38,50 TL

    Siyah Çay 31,50 TL

    Kağıt Havlu 69,00 TL

    Islak Havlu 39,90 TL

    Günlük Ped 19,90 TL
  • A101 'Aldın Aldın' broşürünü yayınladı! 19 Ocak 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletlerinde indirim!

    Bebek Bezi Çeşitleri 169,00 TL

    Yoğun Çamaşır Suyu 49,50 TL

    Bulaşık Deterjanı 4kg 54,50 TL

    Sıvı Sabun 34,50 TL

    Portakal Jöleli Bisküvi 13,75 TL

    Koku Kesesi Çeşitleri 9,95 TL

    Maskara Çeşlitleri 24,95 TL

    Serum Fondöten Çeşitleri 26,50 TL

    Sıvı Allık Çeşitleri 24,90 TL

    Far Paleti 27,95 TL
  • A101 'Aldın Aldın' broşürünü yayınladı! 19 Ocak 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletlerinde indirim!

    Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 89,00 TL

    Yulaf İçeceği 34,90 TL

    Dondurulmuş Piliç Ciğer 17,90 TL

    Tam Yağlı Süzme Peynir 72,90 TL

    Dibek Kahve 32,00 TL

    Şeftali Aromalı Buzlu Çay 41,50 TL

    Piliç Salam 33,95 TL

    Pilavlık Bulgur 44,90 TL

    Domates Salçası 36,50 TL

    Çiçek Balı Çeşitleri 74,90 TL
  • A101 'Aldın Aldın' broşürünü yayınladı! 19 Ocak 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletlerinde indirim!

    Yün Yastık 129,00 TL

    Çift Kişilik Yün Yorgan 399,00 TL

    Tek Kişilik Yün Yorgan 329,00 TL

    Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 99,95 TL

    Çocuk Odası Halısı 139,00 TL

    Bayan Pijama Takımı 179,00 TL

    Bay Kapüşonlu Muline Sweatshirt 119,00 TL

    Tam Fermuarlı Polar Üst 119,00 TL
  • A101 'Aldın Aldın' broşürünü yayınladı! 19 Ocak 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletlerinde indirim!

    Oyuncak Yürüyüş Arkadaşım 229,95 TL

    Oyuncak Aktivite Masası 189,95 TL

    Oyuncak Jeep 59,95 TL

    Araba Lazımlık 84,95 TL

    Mama Sandalyesi 249,95 TL

    Oyun Hamuru 49,95 TL

    Oyuncak Küçük Tombul ATV 149,95 TL

    Oyuncak Büyük Bloklar 99,95 TL

    Oyuncak Sünger Atan Nişancı 149,95 TL
  • A101 'Aldın Aldın' broşürünü yayınladı! 19 Ocak 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletlerinde indirim!

    Yedek Filtre 2'li 149,95 TL

    Filtreli Sürahi 279,95 TL

    Cam Lokumluk 6'lı 19,95 TL

    Cam Kase 6'lı 44,95 TL

    Oval Fırın Kabı 44,95 TL

    Mantar Kapaklı Yağlık 2'li 49,95 TL

    Mini Mutfak Gereçleri 12,95 TL

    Saklama Kabı 24,95 TL

    Mikser Kabı ve Kase 14,95 TL

    Çok Amaçlı Kutu 12,95 TL

    Kalorifer Suluğu 8,50 TL

    Kare Borcam Set 2'li 119,95 TL

    Çift Renk Çerezlik 12,95 TL
  • A101 'Aldın Aldın' broşürünü yayınladı! 19 Ocak 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletlerinde indirim!

    14-20 OCAK A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    10 TL ve üzeri ürünlerde Bulaşık Makinesi Kapsülü 362lı 69,95 TL

    Karadeniz Demlik Poşet Çay 100'lü 32,95 TL'ye satışta.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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