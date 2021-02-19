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19 Şubat Milli Piyango çekilişi sonuçları 2021 - Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak?

19 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi gerçekleştirilecek 19 Şubat 2021 Milli Piyango sonuçları için şanslı numaralar belli olacak. İşte 19 Şubat Milli Piyango sorgulama ekranı...

19 Şubat Milli Piyango çekilişi sonuçları 2021 - Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Milli Piyango 19 Şubat çekiliş sonuçları belli oluyor. Çekiliş Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanıyor. Çekilişin ardından ise yine internet sitesi üzerinden çekiliş sonuçları ile birlikte tüm ikramiye bilgileri yer alıyor. 19 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları, bilet sorgulama sayfası haberimizde...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 19 ŞUBAT 2021

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek 19 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları belli olacak. Milli Piyango çekiliş sonuçları belli olur olmaz aşağıdaki bağlantı üzerinden sorgulayabilirsiniz.

9 ARALIK MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR, KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango’yu kazanmak herkesin hayalidir! Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur.

Milli Piyango’da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Bilet fiyatlarımız:

Normal Çekilişlerde:

Tam Bilet: 30 TL

Yarım Bilet: 15 TL

Çeyrek Bilet: 7,5 TL

Özel Çekilişlerde:

Tam Bilet: 50 TL

Yarım Bilet: 25 TL

Çeyrek Bilet: 12,5 TL

Milli Piyango çekilişleri canlı yayında yapılır ve kazanan numaralar birkaç küre içerisinden rastgele çekilir.

Peki, çekilişler ne zaman?

Normal Çekilişler: Her Ayın 9, 19, 29’u
Özel Çekilişler: 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim
Yeni Yıl Çekilişi: 31 Aralık


Ve 18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oynayabilir.

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