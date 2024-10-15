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        Haberler Spor Futbol Milli Takım 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Elit Tur'da mücadele edecek - Futbol Haberleri

        19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Elit Tur'da mücadele edecek

        2024-2025 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, grubunu ilk 2'de bitirerek Elit Tur biletini kaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 18:37 Güncelleme: 15.10.2024 - 18:37
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        U19 Milliler, Elit Tur'da mücadele edecek
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        19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 2024-2025 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde grubunu ilk 2'de bitirerek Elit Tur'da mücadele etme hakkı kazandı.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 4. Grup'ta yer alan ay-yıldızlı takım, son maçında ev sahibi Polonya ile karşılaştı.

        Stalowa Wola kentiyle aynı adı taşıyan statta yapılan mücadeleyi Polonya 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 39 ile 78. dakikalarda Daniel Mikołajewski ve 90+1. dakikada Karol Borys kaydetti.

        Grubun diğer maçında Malta, Cebelitarık'ı 2-1 yendi.

        Bu sonuçların ardından 3 müsabakada 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan Türkiye, 3'te 3 yapan Polonya'nın ardından ikinci sırada yer alarak 2025'in bahar aylarında düzenlenecek Elit Tur'a yükseldi.

        Elit Tur'da gruplarını lider bitiren 7 takımın yanı sıra ev sahibi Romanya, 2025 yazında düzenlenecek finallerde karşı karşıya gelecek.

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