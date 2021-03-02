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19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampı başladı

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampı İstanbul'da başladı.

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampı başladı

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre milliler, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ilk antrenmanını yaptı.

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, millilerin antrenmanını yakından takip etti.

Teknik direktörlüğünü Şenol Ustaömer'in yaptığı milli takımın hazırlık kampı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Arda Özçimen (Göztepe),Ahmet Çağrı Güney (Aytemiz Alanyaspor)

Defans: Seyfettin Anıl Yaşar (Afjet Afyonspor),Ertuğrul Kurtuluş (Bursaspor),Rahmi Salih Kaya (Altınordu),Serdar Saatçı (Beşiktaş),Çağtay Kurukalıp (Kasımpaşa),Muhammed Emin Sarıkaya (Medipol Başakşehir),Taha Erdem Cevahiroğlu (Trabzonspor)

OrtaSaha: Bartuğ Elmaz (Galatasaray),Furkan Metin (Altınordu),Berat Altındiş (Bursaspor),Buluthan Bulut (Alanya Kestelspor),Samed Onur (Bayer 04 Leverkusen),Semih Altıkulaç (Standard de Liege),Eyüp Akcan (Tarsus İdmanyurdu),Fatih Yiğit Şanlıtürk (Fenerbahçe),Kerem Şen (Bursaspor),Muhammet Tunahan Taşçı (Ajax),Burak İnce (Altınordu)

Forvet: Salih Kavrazlı (Hekimoğlu Trabzon),Erencan Yardımcı (Eyüpspor),Polat Abay (Niğde Anadolu)

19 Yaş Altı Milli Takım hazırlık kampı, 4 Mart Perşembe günü tamamlanacak.

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