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19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampı sürüyor

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Ustaömer, salgın döneminin genç oyuncular için çıkış fırsatı olduğunu söyledi.

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampı sürüyor
AA

Şenol Ustaömer, 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ustuömer, salgın döneminde alt yaş kategorilerindeki turnuvaların oynanamadığını belirterek, "Geçen hafta UEFA maçların oynanmayacağına karar verdi. Planlamamızda bu kamp önceden vardı ve biz de iptal etmedik. Bu oyuncuların hepsi önümüzdeki günlerde Ümit Milli Takım oyuncusu olacak. Zaten birçoğu Ümit Milli Takım'a gidiyor. Tolunay Hoca kampta oyuncuların çoğunu seyretti. Bizim için çok faydalı bir kamp oldu. Avrupa Şampiyonası olsaydı bu grup iyi bir derece yapacaktı. Zaten birçoğunu tanıyorsunuz. 1. Lig ve Süper Lig'de kadroya giren, oynayan, kaliteli genç oyuncularımız var. Gelecek sene Ümit Milli Takım'da bizleri, Türkiye'yi çok iyi şekilde temsil edecekler. Zaten çoğu takımlarında başarıyla oynuyorlar. Salgın dönemi gençler için çıkış fırsatı oldu, takım kadrolarının genişletilmesiyle daha çok şans buldular." ifadelerini kullandı.

Turnuvaların iptal olmasına rağmen gerçekleştirdikleri kamplarla oyuncuları Ümit ve A Milli Takım için hazırladıklarının altını çizen Şenol Ustaömer, "15 yaşından, A Milli Takım'a kadar bu oyuncularla birlikteyiz. Bu oyuncuları A Milli Takım'a kadar hazırlamak bizim görevimiz. Türk futboluna yeni gençler kazandıracağımız konusunda buradan mesaj vermek gerekiyor. Çok iyi oyuncularımız olacak. 2-3 sene içerisinde A Milli Takım'a gelecek oyuncuları inşallah siz de çok kısa süre içerisinde göreceksiniz." şeklinde konuştu.

Alt yaş kategorilerinde liglerin oynanmadığını aktaran Ustaömer, "19 Ligi'yle ilgili karar da önümüzdeki günlerde verilecek. Oynanma ihtimali var ama buradaki oyuncuların çoğu profesyonel takımda antrenmana çıkan oyuncular. Salgın döneminde federasyonumuzun kararıyla kadroların geniş tutulmasıyla genç oyunculara daha çok şans geldi. Bu sene kulüpler daha iyi bir şey yaptı, oynatmadığı oyuncuları 1. ve 2. Lig'e kiraladı. Salgın nedeniyle alt yaş kategorilerinin oynanmaması bu neslin şanssızlığı oldu ama yapacak bir şey yok. Biz de keşke hazırlık maçı yapabilseydik, ona da fırsatımız olmuyor. Önümüzdeki günlerde Ümit Milli Takım çatısı altında bir araya gelip hazırlık maçlarıyla birlikte yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Genç milli takımların Avrupa kulüpleri tarafından yakından izlendiğini vurgulayan Şenol Ustaömer, şunları kaydetti:

"Avrupa'da Türk oyuncuların sayısı 30'a yaklaştı, eminim bu sayı daha da artacak. Gidecek olanlar da var. Şu anda eskisi gibi değil, Avrupa ile çok entegre olundu. Milli takıma çağırdığımız oyuncuları Avrupa kulüplerinin çok yakından takip ettiğini biliyoruz. Kulüplerinde de izleniyorlar. Ali Akman, ondan önce Ozan Kabak örneğinde olduğu gibi. Cengiz 19 yaşında Avrupa'ya gitti. Süper Lig'de çok az şans bulan oyuncularımız var. Bunlar daha ziyade 1. ve 2. Lig'deki takımlarda oynuyorlar ve oradan transfer yapıyorlar. Genç oyuncuların Süper Lig'de oynamak için biraz daha mücadele etmeleri gerekiyor. Yabancı ne kadar olursa olsun. Avrupa'da da yabancı serbest orada da gençler oynuyor. Bizim gençlerin Avrupa'da oynadığı liglerde yabancı sayısı tamamen serbest orada da bir sıkıntı yok. Sorun o yabancılarla mücadele edip onların önüne geçmesi. Onlara bu düşünceyi vermeye çalışıyoruz. Genç milli takıma gelmeyen oyuncuların Avrupa'ya transferi zor oluyor. Gençlerimizin daha çok çalışıp Süper Lig'de de forma şansı bulmasını temenni ediyoruz."

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